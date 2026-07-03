La operación policial en Son Banya se salda con un detenido, droga intervenida y siete casetas demolidas

El operativo desplegado este viernes por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma en el poblado de Son Banya se ha saldado con un detenido por tráfico de drogas, la intervención de sustancias estupefacientes y la demolición de siete casetas que servían como punto de venta.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que se han intervenido diversas cantidades de cocaína, marihuana, hachís, pastillas contra la disfunción eréctil, así como útiles para la venta de la droga como bolsas y libretas con anotaciones.

Cabe recordar que el pasado 18 de junio un operativo similar se saldó con siete detenidos y varias casetas demolidas.