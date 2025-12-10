Se derrumba parte de la torre medieval del Baluard de Sant Pere

La torre medieval situada junto al Baluard de Sant Pere, en Palma, ha sufrido el derrumbe de parte de uno de sus muros, un colapso que la entidad patrimonial ARCA califica de “gravísimo”. La asociación recuerda que se trata de una torre del siglo XVI, asentada sobre una estructura anterior de época islámica integrada posteriormente en el cierre del baluarte, y alerta de que el hundimiento no es superficial, sino que afecta en profundidad al lienzo del muro de la fachada oriental.

ARCA ha expresado su “indignación” y reclama una “reacción inmediata” tanto al Consell de Mallorca como al Ayuntamiento de Palma, a quienes lleva años pidiendo sin éxito la restauración de este bien catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Según denuncia la entidad, desde hace por lo menos ocho años solo han recibido “buenas palabras” y referencias a un proyecto de restauración en redacción, sin que se haya materializado ninguna intervención efectiva sobre la torre.

La asociación considera que el desplome obliga a actuar con urgencia y pide que intervenga de inmediato un profesional especializado en restauración para estabilizar la estructura y frenar cualquier avance del derrumbe. Además, reclama que se estudien arqueológicamente los materiales caídos, se conserven y analicen los restos y se elabore un proyecto de restauración “serio” e integral que garantice la protección futura de este elemento patrimonial de máxima importancia.