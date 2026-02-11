El delegado del Gobierno pide a Prohens defender a las empresas turísticas baleares con presencia en Cuba

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que “defienda” los intereses de las empresas turísticas del archipiélago con presencia en Cuba. Rodríguez ha alertado de que la falta de suministros y de combustible en la isla puede afectar a la actividad y “poner en riesgo” activos turísticos vinculados a compañías baleares.

En una rueda de prensa este miércoles, el delegado ha señalado que la situación puede tener repercusiones para el sector turístico balear y ha reclamado una respuesta también por parte del Govern. Rodríguez ha vinculado el contexto a decisiones de Estados Unidos y ha criticado las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que están teniendo impacto en el abastecimiento energético de Cuba.

Rodríguez ha añadido que el sector le ha trasladado que intentará mantener la actividad “conforme puedan hacerlo”, incluso con escalas en Santo Domingo, aunque ha insistido en que existe un riesgo que deberían intentar evitar “todos los gobiernos”. También ha defendido que el Gobierno de España se opone a ese proceder y ha acusado a Trump de “saltarse el derecho internacional”.

En este contexto, Meliá Hotels International ha explicado que ha aplicado ajustes operativos en Cuba que incluyen la “compactación” temporal de tres hoteles, por la situación de suministros y los niveles de demanda. La cadena mallorquina subraya que es una medida basada en la ocupación para optimizar recursos y que trabaja con turoperadores para ofrecer alternativas a los clientes afectados.

Meliá, además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre la operativa: asegura que hay combustible suficiente para mantener el funcionamiento normal de los establecimientos que gestiona y que sus hoteles cuentan con “suministros en plaza” para minimizar el impacto de las limitaciones logísticas. La compañía afirma que ha reforzado la atención al cliente para garantizar la experiencia y los servicios esenciales.