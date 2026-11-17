El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha calificado a la candidata del PSIB a la presidenta del Govern, Rosario Sánchez, de ser la "Montse Mínguez balear", en referencia a la exportavoz del PSOE, y después de que 'El Debate' publicara este lunes que la pareja de Sánchez tiene 40 propiedades en Mallorca.

Costa ha aprovechado la primera pregunta de control en el pleno del Parlament de este martes para referirse a la cuestión, criticando la "descomunal hipocresía" de la candidata socialista, que agradeció a Pedro Sánchez en el mitin del pasado sábado que "haya plantado cara a los fondos buitre", mientras, ha añadido, el vicepresidente del Govern, "su pareja sea un rentista con 40 propiedades".

"No tenemos nada en contra de que la pareja de Rosario Sánchez tenga 40 propiedades, lo que resulta insultante es su descomunal hipocresía", ha afirmado.

En la siguiente pregunta, el diputado socialista Carles Bona ha reprochado a Costa que se crea "bulos".