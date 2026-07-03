La Copa del Rey de Vela del próximo 1 de agosto volverá a contar con Mapfre, que renueva su alianza hasta 2028

El, prolongando unay quede colaboración ininterrumpida. El acuerdo, nombre que acompaña a la competición

La firma del convenio, celebrada en la sede del Real Club Náutico de Palma, ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés; el director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías y el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil. La renovación llega a apenas un mes del inicio de la 44ª Copa del Rey Mapfre, que se celebrará en la bahía de Palma del 1 al 8 de agosto y volverá a reunir a más de un centenar de equipos y mas de un millar de regatistas procedentes de una veintena de países.

La renovación supone un nuevo impulso a una de las alianzas de patrocinio deportivo más longevas y sólidas del deporte español. La Copa del Rey ha experimentado una profunda evolución hasta convertirse en una de las grandes regatas del Mediterráneo y en una de las competiciones de crucero más prestigiosas del calendario internacional, reuniendo cada verano en la bahía de Palma a los mejores equipos del mundo.

Durante el acto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, destacó el valor de esta colaboración: “La renovación del acuerdo entre el Real Club Náutico de Palma y Mapfre es una excelente noticia para el Club, para la competición y, sobre todo, para Palma. El alcalde agradeció además el compromiso de ambas entidades y de todas las personas que hacen posible la organización de esta cita deportiva, subrayando que este acuerdo “permite que Palma siga consolidándose como un referente internacional de la vela y del sector náutico".

Por parte de Mapfre, su director regional en Baleares, Javier Olías, puso en valor el recorrido compartido entre ambas instituciones: “Para Mapfre, esta renovación representa mucho más que la continuidad de un acuerdo. Llevamos veinte años vinculados al Real Club Náutico de Palma y a la Copa del Rey, y esa trayectoria nos ha demostrado que cuando una alianza está fundamentada en valores compartidos se convierte en algo verdaderamente sólido y difícil de replicar. Renovar este compromiso era para nosotros una decisión tan clara como necesaria”.

Por último, el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, agradeció la confianza depositada por la aseguradora durante estas dos décadas: “Hoy es un día muy especial para el Real Club Náutico de Palma porque renovamos un compromiso que trasciende el ámbito del patrocinio. Después de veinte años caminando juntos, Mapfre se ha convertido en un socio estratégico que ha contribuido de forma decisiva a consolidar la Copa del Rey como una de las grandes regatas de referencia del calendario internacional”.