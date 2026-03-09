Mallorca clama por los derechos de las mujeres con motivo del 8-M

Mallorca ha reivindicado el Día Internacional de la Mujer con concentraciones y actividades organizadas en las cuatro islas, con una atención especial a la cultura de la paz y la defensa de derechos frente al auge de la extrema derecha y de los "discursos reaccionarios".

Palma ha celebrado dos manifestaciones, la primera de las cuales por la mañana, convocada por el Movimiento Feminista de Mallorca, que han secundado sindicatos como UGT y CCOO, asociaciones por los derechos de las mujeres, representantes del Govern, como las conselleras Catalina Cabrer y Sandra Fernández, el PSOE y el PP.

Por la mañana, el Moviment Feminista de Mallorca ha sacado a miles de personas a las calles de Palma para luchar por la igualdad real y hacer frente al "retroceso" de derechos derivado de la entrada de la extrema derecha en las instituciones. La manifestación, que discurre bajo el lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo', ha salido de la plaza de Espanya poco después de las 12.00 horas de este domingo, Día Internacional de la Mujer.

Este 2026 se cumplen 90 años del primer 8M celebrado en Mallorca, que tuvo lugar en 1934 impulsado por activistas como Aurora Picornell, posteriormente represaliada por el franquismo, en los barrios obreros de la capital.

Una de las portavoces del Moviment Feminista de Mallorca, Maria José Busquets, ha considerado que el feminismo es "la única herramienta efectiva para luchar contra el machismo estructural y alcanzar algún día la igualdad real".

"Es muy necesario, nos queda mucho camino por recorrer. Sufrimos violencia, brecha salarial y un riesgo real de retroceso de estos derechos con la entrada de la extrema derecha en las instituciones. Lo vemos, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes de arrancar la marcha.

Las 2.000 manifestantes, según datos de la Policía Nacional, han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Mereces ser amada sin ser sexualizada', 'Nadie debería sentir miedo de ser quien es' o 'Lo contrario al feminismo es ignorancia'.

También se han coreado consignas como "ante la violencia, resistencia", "hoy no es fiesta, es día de protesta", "ser mujer no es un sentimiento" o "patriotismo de balcón, silencio en la agresión".

No han faltado los mensajes a favor de la abolición de la prostitución, con cánticos como "para abolir la protestitución las mujeres hacemos la revolución" o pancartas en las que se podía leer '¿La diferencia entre un violador o un putero? El dinero'.

El rechazo a la guerra en Oriente Medio también se ha colado en la movilización, en la que se han podido ver antiguas pancartas con el 'No a la guerra', una consigna que también se ha podido escuchar a lo largo de la marcha, y se ha leído un manifiesto por la paz.

Manifestación de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca

Cientos de personas han salido a las calles de Palma la tarde de este domingo, Día Internacional de la Mujer, de la mano de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca para hacer frente a los "discursos reaccionarios" que ponen en riesgo los derechos conquistados por el movimiento feminista.

La manifestación, la segunda que ha tenido lugar en la capital balear este 8M, ha arrancado a las 18.00 en la plaza Espanya bajo el lema 'Lo volveremos a hacer, más feministas que nunca'. Al ritmo de las batucadas han recorrido las calles de Palma en dirección a la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto. Entre las pancartas destacan mensajes como 'Mi miedo se volvió fuerza', 'El feminismo será interseccional o no será' o 'No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo'.

También se han colado proclamas en contra de la guerra en Oriente Medio con carteles en los que, por ejemplo, se podía leer 'Las bombas no liberan'. Algunas manifestantes, asimismo, han lucido banderas como la de Palestina, la estelada o de partidos políticos como Podemos o Sumar.

La portavoz de la Coordinadora Transfeminista, Marta Serrano, ha llamado a tomar las calles para oponerse al "contexto de retrocesos sociales y de auge de discursos reaccionarios que ponen en cuestión las conquistas del movimiento feminista". "Tienen cada vez más fuerza e intentan hacer retroceder los derechos de las mujeres, de los migrantes u otros como el de la vivienda", ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación.

La "reacción encabezada por la extrema derecha", han advertido desde el colectivo, se ha traducido en un incremento e los discursos de odio, la criminalización de colectivos vulnerables y una ofensiva contra los derechos de las mujeres, los migrantes y el colectivo LGTBIQ+.

Así, entre las principales reivindicaciones de la manifestación han destacado la regularización de migrantes, la derogación de la ley de extranjería, la garantía efectiva del derecho al aborto o la defensa de servicios públicos universales y de calidad. "Venimos a demostrar que seguiremos haciendo frente al estado capitalista. Queremos un feminismo de clase, transinclusivo y anticapitalista", ha subrayado Serrano.