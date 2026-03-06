El Ayuntamiento de Inca despliega una quincena de actividades por el 8M y refuerza la sensibilización en las aulas

Inca convierte el 8 de marzo en una agenda de ciudad que mezcla cultura, ocio y deporte en una gran agenda actividades programadas para sostener una idea simple : la igualdad se practica.

El programa arrancó con “Dones amb empremta” —una conversa-café con creadoras locales— y sigue con el concierto del Cor de Dones de Sant Francesc d’Inca, “Contrastos amb veu de dona: un mosaic polifònic”, dos propuestas que usan la voz y la memoria cultural como herramientas de visibilización.

La regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Inca, Mari Carmen Osés afirma que no es una sucesión de actividades, sino una estrategia de mirada: llevar la perspectiva de género a los espacios cotidianos. Por eso, el programa incluye una visita guiada con enfoque de género al Museu del Calçat i de la Indústria —vinculando igualdad y tejido productivo— y un cinefórum con La fuente de las mujeres en el Teatre Principal, que invita a debatir sobre corresponsabilidad y comunidad.

En el terreno deportivo, un partido mixto por la igualdad en el Nou Camp d’Inca utiliza el lenguaje universal del deporte para romper estereotipos: equipos masculino y femenino del CE Constància, juntos y a la vista. El mensaje es claro: las oportunidades deben ser equivalentes dentro y fuera del campo.

La participación masiva se concentra en la Marxa per la Dona en su novena edición, trata de ocupar el espacio público con un símbolo de unidad intergeneracional que año tras año consolida la comunidad en torno al 8M.

En el plano institucional, el Ayuntamiento reforzará los signos visibles de compromiso —banderola conmemorativa en la fachada consistorial y lectura del manifiesto en la plaza de España, también en lengua de signos— y completará la jornada con la Diada 8M y el correfoc “Dona Foc” de Bruixes de Mallorca, una forma de cultura popular que convierte la reivindicación en experiencia compartida.

La regidora de Igualdad, Mari Carmen Osés, subraya dos prioridades: reforzar el trabajo con el alumnado —porque la sensibilización temprana crea hábitos duraderos— y tejer alianzas entre áreas municipales y entidades, recordando que la igualdad es una responsabilidad colectiva y no una efeméride. Ese es, en el fondo, el hilo que cose todo el programa que conmemora un día enfocado a dar visibilidad a la mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana