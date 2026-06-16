Convocada la huelga de las 'escoletes' ante el desacuerdo sobre el convenio del sector 0-3

Los sindicatos CCOO, UGT y STEI han confirmado que las trabajadoras de las 'escoletes' están llamadas a secundar la huelga general convocada para este martes, mientras que las patronales les han reprochado que pretendan separar las negociaciones de los convenios colectivos del sector de la educación concertada.

De este modo, los sindicatos convocantes de la movilización --UGT, CCOO y STEI-- han mostrado su desacuerdo a tratar las mejoras laborales del 0-3 en este foro, ya que entienden que la negociación del convenio del 0-3 debe ir por una vía y el resto de la concertada por otro.

Las patronales no comparten esta postura ya que defendían que sería necesario llegar a un acuerdo de equiparación para toda la educación obligatoria concertada y, al constatar este desacuerdo, los huelguistas se han marchado de la negociación.

El responsable de la enseñanza privada y concertada de UGT Baleares, Jaume Coll, ha indicado que ellos han permanecido en la reunión hasta que se han empezado a discutir las condiciones de la Educación Infantil.

De este modo, ha apuntado que esperan que próximamente se concrete una reunión en la Conselleria de Educación y Universidades para tratar los puntos del 0-3, que quedarían pendientes de acordar.

El sindicalista ha recordado que las protestas de las trabajadoras de las 'escoletes' de este martes se han convocado en la pública, la concertada y la privada, porque entienden que "se tienen que mejorar en todos los sectores".

Así, ha argumentado que las reclamaciones pasan por cuestiones económicas y laborales pero también han reclamado a la Conselleria un nuevo decreto de mínimos, a lo que se habría comprometido para el curso 2027-2028. Este decreto, ha concretado que tendría que especificar cuestiones como las ratios, el calendario escolar y la distribución de la jornada.

La representante del 0-3 del sindicato STEI, Sandra Serra, ha manifestado que las 'escoletes' no integradas se deberían regir por un convenio específico pero ha admitido que las 'escoletes' integradas se podrían regir por el convenio general de la concertada.

De este modo, ha subrayado que este martes están llamadas a salir a la calle todas las educadoras de las 'escoletes' de Baleares, por lo que STEI espera que sus reivindicaciones se "escuchen" y se pongan "manos a la obra".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO Baleares, Juan Carlos Lorenzo, ha puntualizado que hay una parte de la mesa de negociación que estaría "arrastrando" a una parte de la concertada a una huelga en que, a su manera de ver, "saldrán perjudicados los trabajadores".

Como sindicato mayoritario en la concertada, ha remarcado que pretenden "aportar una solución" en la que "todas las partes estén de acuerdo".

Lorenzo ha asegurado que, para acordar estos puntos, habría que "sentarse y querer negociar" pero ha lamentado que, de momento, las conversaciones "no iban bien" y ha admitido que desconoce los motivos de este desacuerdo.

"USO quiere avanzar y que los trabajadores del 0-3 se vean beneficiados. Cada uno que tenga que asumir la responsabilidad que debe asumir y USO como sindicato mayoritario ha dado el paso para desatascar la situación", ha mantenido.

La presidenta de Escola Catòlica de Balear, Llúcia Salleras, ha indicado que su entidad abarca la mayoría de centros integrados pero también los no integrados de 0-3, 3-6 y 0-6. En todos ellos, ha detallado que hay dos convenios colectivos diferentes y se necesitaría llegar a un acuerdo para incluir a todos los centros educativos desde los 0 años a los 18.

La representante de la patronal ha expresado que no pueden tener condiciones distintas dentro de una misma escuela concertada, por lo que aboga por continuar las negociaciones en esta mesa.

En cuanto a la huelga, ha apuntado que les "duele" porque los convocantes pidan "más presencia de centros públicos". Por tanto, ha planteado la duda de si CCOO, UGT y STEI han rechazado la negociación por las condiciones propuestas o si es porque "no creen en la escuela concertada".

El presidente de Ceceib, Marcelino Pradas, ha censurado que estos sindicatos "estén de acuerdo en que no se puede llegar a un acuerdo" --en referencia al alcanzado en el conjunto de la concertada--.

De este modo, ha apuntado que los años 90 ya se consiguió un equilibrio salarial y ha considerado que este acuerdo podía llegar en 24 horas, al disponer de la financiación de la Conselleria.

El presidente de Feibpimeb, José Luis Picó, ha recriminado a los sindicatos consideren que los centros no integrados no sean "centros concertados" y pide que los acuerdos de la concertada les amparen, en lugar que negociarlo por otra vía.

ACUERDO SALARIAL

Después de esa convocatoria de huelga, la patronal de la escuela concertada Escola Catòlica de Balears, Ceceib y Feipimeb y los sindicatos USO y FSIE --mayoritarios en la concertada-- han logrado un principio de acuerdo para la equiparación salarial de los empleados del sector.

El acuerdo ha llegado tras una reunión celebrada en la sede de USO, en la que también han participado los sindicatos UGT, CCOO y STEI hasta que han decidido levantarse de la negociación al entender que las condiciones del sector de las 'escoletes' debía tratarse en otras mesas de diálogo.

Las organizaciones sindicales citadas y las agrupaciones empresariales han considerado que tenían la "representatividad mayoritaria" y la "legitimidad suficiente" como para seguir la negociación y lograr este acuerdo autonómico, para una "mejora real" de las condiciones del personal de los centros concertados integrados y no integrados.

Las entidades firmantes del acuerdo han reprochado a los sindicatos que han abandonado la negociación que hayan esgrimido el argumento de que la Conselleria de Educación y Universidades les habría ofrecido una mejor propuesta de equiparación salarial, algo que la propia Administración les habría desmentido cuando ha continuado la negociación.

"Las organizaciones firmantes consideran que la responsabilidad de los agentes sociales es negociar, contrastar propuestas y defender mejoras concretas para las personas trabajadoras, especialmente la equiparación retributiva y la dignificación de la etapa 0-3 y 3-6", han alegado.

Este principio de acuerdo supondría corregir "desigualdades históricas" dentro del sector y avanzar hacia un marco autonómico "más justo, coherente y equilibrado" para el sector de la concertada en Baleares.

Aún así, han aclarado que quedarían puntos del acuerdo por cerrar como sería la carga horaria, las horas de atención directa y las correspondientes a las actividades educativas que actualmente no son financiadas por los conciertos económicos.

Por eso, han hecho un llamado al resto de organizaciones a seguir en la negociación para contribuir de manera "constructiva" para conseguir un acuerdo que "beneficie" al conjunto sector.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO Baleares, Juan Carlos Lorenzo, ha señalado que Educación estaría dispuesto a aplicar esta equiparación salarial en el próximo curso académico a partir de septiembre.

Por su parte, el secretario general de FSIE Baleares, Antoni Sacarés, ha aclarado que este acuerdo añadiría un complemento autonómico a las educadoras del 0-3, que cobrarían lo mismo que las maestras del 3-6 en pagos delegados.

Esto ha señalado que sería una actuación "de urgencia" por la disparidad salarial que hay entre ambos niveles educativos, porque entienden que se tiene que "dignificar" e "igualar" a todas aunque no descartar nuevas mejoras salariales.