El Consell de Mallorca ha tramitado hasta julio 146 expedientes contra la oferta turística ilegal, un 40% más que en todo 2025, que suman un total de 4’3 millones de euros.

El conseller insular de turismo, Guillem Ginard, ha destacado además que las nuevas normativas han incrementado las multas, que van de 50.000 a 500.000 euros, añadiendo que tienen carácter disuasorio y buscan proteger la oferta reglada, ya que "quien incumple no puede competir en igualdad de condiciones con quien cumple la ley", ha asegurado Ginard en rueda de prensa este martes, añadiendo que no puede haber "una oferta alternativa al margen" en el modelo turístico de Mallorca.

Ginard ha destacado además que hasta julio se han llevado a cabo 1.546 inspecciones en la campaña intensiva de la temporada alta, y se han recibido hasta 450 denuncias por parte de la institución.

En cuanto a los expedientes de declaración de ilegalidad abreviada, más conocidos como DIA, y que obligan a plataformas o alojamientos al cese de la actividad turística, el Consell ha iniciado 60 expedientes de los que 54 ya se han resuelto por 2’1 millones de euros, algunos de los cuales acabarán en Fiscalía por reincidir "y muy posiblemente este otoño ya haya algunos entregados", según el conseller.

Por último, Ginard ha puesto en valor los 31 efectivos en inspección más otros 17 en sanciones que han incorporado el último año, gracias en parte a los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, para agilizar, dicen, las tramitaciones, actualmente de entre cinco y siete meses.