El consell de Mallorca aprueba su presupuesto para el 2026: 761,7 millones de euros

El Pleno del Consell de Mallorca ha dado luz verde este lunes a sus Presupuestos de 2026, con los 17 votos a favor de PP y Vox, mientras que ha habido 14 votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y El PI, pese a que un conseller insular socialista se ha abstenido. La institución insular ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para debatir sus cuentas públicas, que el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido que son "los más elevados y sociales de la historia", con un total de 761,7 millones de euros.

Bosch ha señalado que las cuentas mantienen un "fuerte carácter inversor" para transformar áreas como el municipalismo, el medio ambiente y la cultura, al mantener en el centro de las políticas a "los más vulnerables, la movilidad y el turismo". El conseller insular ha hecho hincapié en que los presupuestos del próximo ejercicio son fruto de la "estabilidad, la responsabilidad, la voluntad de diálogo y de consenso" de los dos grupos que forman el pacto de gobierno.

El responsable de Hacienda ha llamado la atención sobre el contraste de la aprobación en tiempo y forma de las cuentas insulares con un Gobierno central que "funciona de aquella manera y sin presupuestos desde 2023". También ha admitido las dificultades que afronta el Ejecutivo autonómico pero ha destacado que cuenta con un presupuesto en vigor.

PRESUPUESTO "TEÑIDO DE RACISMO" Y UN "ATAQUE" AL CATALÁN

La oposición ha recriminado la eliminación de las ayudas al catalán para la OCB y Joves per la Llengua, mientras que Vox afirma que en estos presupuestos "desaparece la ideología" pero reconoce que las cuentas "no son neutras".

La portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, ha argumentado que los Presupuestos están "teñidos de racismo" porque prevén "amontonar" a los menores migrantes en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Son Tous como "muebles viejos". Igualmente, ha alegado que la supresión de las ayudas nominales a Joves per la Llengua y la Obra Cultural Balear (OCB) son un "ataque a la identidad y el corazón del pueblo mallorquín".

El Grupo Socialista ha presentado enmiendas parciales valoradas en más de 140 millones de euros, con el objetivo de "transformar Mallorca con una visión más valiente y de futuro". Cladera ha calificado el proyecto de presupuesto como "regresivo, reaccionario y lleno de retrocesos" y ha señalado que "devuelve al Consell de Mallorca a la época de Munar, con olor a naftalina".

En materia de vivienda, ha remarcado que el presupuesto "no da respuesta a la emergencia habitacional", con tres millones de euros provenientes del Estado y "sin ninguna iniciativa propia". "De verdad que no pueden hacer nada más? Nuestros jóvenes y familias esperan mucho más del Consell que un sorteo para un viaje a la nieve", ha ironizado. La portavoz socialista ha señalado también el "elevado grado de inejecución" de la legislatura, con más de 120 millones de remanentes "no utilizados el año pasado" y "el incremento del gasto en publicidad y propaganda".

Por su parte, la representante de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha censurado que el equipo de gobierno representa un proyecto político "vacío y subordinado", que "no responde a las necesidades de Mallorca" y es una "renuncia política, ideológica y moral". "Vox impone, el PP ejecuta", ha ahondado. Para los ecosoberanistas estos presupuestos incluye elementos "xenófobos" y ha rechazado la puesta en marcha del CATE porque, debido a la "exposición mediática" que habría hecho Vox, "no se garantiza su privacidad".

Perelló ha recalcado que justo este argumento fuera el que empleara el conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, para rechazar la cesión del polvorín de Santa Magdalena de Inca, por lo que han presentado una enmienda para buscar "espacios más adecuados" que estén "alejados del acoso" de Vox. Del mismo modo, ha hecho mención a la eliminación de las partidas para la promoción del catalán, una de ellas para el Gremi de Llibreters de Mallorca orientada a la celebración de la Setmana del Llibre en Català.

Así, ha censurado que mientras unas entidades salen "perjudicadas", otras "salen muy beneficiadas" y ha puesto el ejemplo del Obispado de Mallorca. El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha justificado su oposición a las cuentas por la falta de ejecución y, especialmente, por la eliminación de las ayudas a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua.

"Eliminar estas ayudas es un ataque frontal a la lengua y a la cultura mallorquina. Es una decisión indigna, tomada por miedo a Vox o por pura comodidad política", ha afirmado. Salas ha criticado la situación "insostenible" y ha avanzado que los regionalistas "no seguirán avalando un gobierno que promete y no cumple". Los tres grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos que han quedado rechazadas por mayoría de PP y Vox en una votación previa.

MEDIDAS "VALIENTES" QUE VOX "IMPONE"

Desde Vox, su portavoz en el Consell de Mallorca, Antoni Gili, ha aseverado que con estos presupuestos "desaparece la ideología", aunque ha admitido que "no son unas cuentas neutras", sino que "reflejan un cambio de política" en la isla. En ese sentido, ha afirmado que, a su manera de ver, las enmiendas parciales presentadas por la oposición, además de las de a la totalidad, demostrarían que "están de acuerdo con un 90%" del presupuesto del Consell.

Al mismo tiempo, ha sostenido que son las entidades locales y autonómicas son las que tienen que "salvar la papeleta" a las instituciones, porque "su Sanchidad impone el comunismo que lleva al Estado a la ruina total". Gili también ha incidido en que el hecho de alojar a los menores migrantes en Son Tous "sin lujos y chiringuitos de las entidades del tercer sector", hará que se "ponga fin al efecto llamada". "Esto son medidas valientes que Vox impone a sus socios", ha mantenido.

También ha calificado a MÉS per Mallorca de "racistas y xenófobos" porque, a su juicio, pretenden "imponer una sola lengua", mientras que en Vox "ponen en el centro la mallorquinidad". Por estos motivos, ha defendido que estos Presupuestos eliminan subvenciones a los "apesebrados de siempre que adoctrinan en catalán, no fomentan la cultura, sino el separatismo".

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha reivindicado estos presupuestos como los "más expansionistas de la historia del Consell", con un 60% del dinero destinado a políticas sociales. Sobre las ayudas al catalán, ha expresado que se mantienen los mismos tres millones de euros de ejercicios anteriores pero con convocatorias públicas, en lugar de "a dedo" como ha acusado de hacer a la oposición en anteriores legislaturas.

Otro de los asuntos que ha tratado es el alojamiento de migrantes en Son Tous, a lo que se ha referido con un señalamiento a los municipios gobernados por la oposición que no habrían ofrecido espacios para este cometido y, en su lugar, pedían más información. "Lo que en mallorquín se conoce como 'ja direm coses'", ha subrayado. En su turno de réplica, Bosch ha despachado algunas de las críticas de la oposición, como en vivienda cuando ha mantenido que es una "competencia impropia" del Consell, ha destacado que el apoyo a los ayuntamientos y en lengua y cultura ha insistido en que ha habido un crecimiento del 42% en esta legislatura.