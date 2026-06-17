El Consell cierra el caso Bestard sin cesarlo pese a un informe que documenta un uso "inapropiado" de tres coches oficiales

El Consell de Mallorca ha dado por cerrado el caso de los coches oficiales del vicepresidente segundo, Pedro Bestard, de Vox. La Comisión de Transparencia celebrada este miércoles ha concluido con el respaldo del PP y Vox al informe técnico interno, que concluye que no puede "determinarse de forma categórica el uso indebido" de los tres vehículos que Bestard tenía a su disposición en exclusiva sin autorización formal.

Los informes elaborados por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente y por la Secretaría General e Intervención del Consell documentan que Bestard acumuló tres coches oficiales para uso exclusivo sin asignación formal, mientras su personal carecía de vehículos para trabajar. Se registraron 26.917 kilómetros y 34 repostajes por valor de 2.660 euros, varios de ellos en días sin actos oficiales, en domingo y a primera hora de la mañana. El informe documenta también un desplazamiento en coche oficial a un acto de Vox en Marratxí y un viaje a Madrid en ferri con vehículo oficial del que no consta ninguna convocatoria, siendo cinco veces más caro que el avión disponible. Además, los técnicos constatan que Bestard ordenó retirar el vinilo identificativo del Subaru, contradiciendo su propia declaración ante la comisión, donde aseguró que la rotulación era imantada.

Pese a todo ello, la Secretaría General e Intervención concluyen que los hechos conocidos "no pueden determinar de forma categórica el uso indebido". El PP y Vox han votado a favor del informe y han trasladado su apoyo total al vicepresidente. La única medida acordada por el gobierno insular es la elaboración de una instrucción interna que regule el uso de los vehículos oficiales.

La oposición ha rechazado las conclusiones y ha abandonado la comisión anunciando acciones legales. La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha calificado el informe de "demoledor" y ha advertido que si el gobierno insular no lleva el caso a la Fiscalía por posible malversación de fondos públicos, lo hará el PSIB como partido. También ha planteado dar traslado al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes. En la misma línea, la portavoz de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha señalado que los hechos recogidos en el propio informe evidencian un mal uso de recursos públicos y ha anunciado que el partido estudiará ir más allá. La oposición ha criticado además que recibió el informe de más de 100 páginas apenas unas horas antes de la reunión, convocada de urgencia el día anterior.