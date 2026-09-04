El conductor ebrio del camión que provocó un accidente múltiple en Palma pasará a disposición judicial este viernes

El conductor detenido por supuestamente provocar un accidente de tráfico este jueves en la autopista Ma-13 pasará a disposición judicial este viernes al mediodía.

La Guardia Civil lo detuvo este jueves después del accidente, que ocurrió a las 08.45 horas justo antes de la salida de Son Fuster y dejó cinco heridos.

El conductor dio positivo en la etilometría y fue detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave.

El siniestro ocurrió antes de la salida de Son Fuster, en sentido Palma, cuando un camión chocó contra varios vehículos --siete se vieron implicados-- y ocuparon el carril central y derecho de la autopista, provocando retenciones de hasta cuatro kilómetros.

Según el SAMU 061, cinco personas fueron trasladadas a los hospitales Son Espases, Son Llàtzer y Juaneda, dos en estado menos grave y tres en estado leve. Otras 12 personas recibieron atención sanitaria y fueron dadas de alta en el lugar del accidente.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente múltiple.

Los agentes desplazados hasta el lugar del siniestro, al observar que el conductor del camión implicado presentaba evidentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, le sometieron a una etilometría.

Fuentes próximas a las pesquisas han confirmado a Europa Press que el hombre, de 63 años y origen sudamericano, dio positivo, por lo que una de las posibles causas del accidente es que haya perdido el control del vehículo debido a su estado de ebriedad.