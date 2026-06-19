La compraventa de viviendas en Baleares mejora en abril, pero cae un 3,7% respecto al mismo mes de 2025

La compraventa de viviendas en Baleares en abril ha descendido un 3,7% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.051 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 4,6 puntos más, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Baleares, 1.037 se realizaron sobre viviendas libres y 14 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 209 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 842 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 1.762 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.051 compraventas, 210 fueron herencias, 150 donaciones y no hubo ninguna permuta. En total, durante abril se transmitieron en Baleares 3.208 fincas urbanas a través de 1.880 compraventas, 384 herencias, 310 donaciones, ninguna permuta y 634 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 820 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 224 herencias, 331 compraventas, 117 donaciones, 6 permutas y 142 operaciones de otro tipo.