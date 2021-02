Ciudadanos insiste en que reclamará al Govern "vacunas sin privilegios hasta el final"

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha insistido este lunes en que su formación política reclamará al Govern "vacunas sin privilegios hasta el final" del proceso de vacunación de la COVID-19.

En rueda de prensa, Guasp se ha referido a la noticia de que el regidor del área social del Ayuntamiento de Mahón, Enric Mas, haya recibido la vacuna del coronavirus. Así, la portavoz de Cs ha asegurado que "es vital más transparencia y claridad porque la alarma social es muy preocupante".

En este sentido, "creemos que las explicaciones que ha dado el alcalde son muy pobres, por tanto, desde Cs pedimos explicaciones tanto al alcalde socialista como a la Conselleria de Salud ya que ellos están incluyendo a cargos directivos y políticos en la lista de vacunación prioritaria", ha criticado Guasp.

Asimismo, ha trasladado " su preocupación ante lo que parece que no van a ser casos aislados ante el nuevo caso del equipo de gobierno de Pollença". "Ha pasado por delante, una vez más, a los profesionales sanitarios de primera línea", ha dicho.

Por este motivo, ha adelantado que la formación ha registrado este lunes tres preguntas de control al Govern sobre "qué criterios concretos se están siguiendo desde Salud para establecer los listados de vacunación".

Ante todo, Guasp ha recalcado que Ciudadanos no hará "demagogia con las vacunas". "No pueden servir como arma arrojadiza entre partidos", ha insistido, a la vez que ha manifestado que desde la formación naranja "son conscientes de que el gran problema es que no hay dosis suficientes en nuestro país y en nuestra comunidad".

La portavoz de Ciudadanos ha cuestionado el anuncio, la semana pasada en el Parlament, de la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la posibilidad de vacunar a 80.000 personas diarias si tuviese las dosis. "Los profesionales sanitarios están denunciando la falta de personal en los hospitales, así que voy a preguntar qué medios tiene para garantizar ese anuncio", ha concretado.

Asimismo, ha mostrado "su extrañeza" ante la Proposición No de Ley (PNL) presentada la semana pasada por los partidos integrantes del Pacte, PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, para que la vacunación se haga a través del sistema público de salud. "Es una irresponsabilidad cerrar las puertas a todos los colectivos sanitarios, ya sean públicos o privados", ha dicho.

"Sabemos que esto ha nacido de Unidas Podemos, pero no entendemos el seguidismo del PSIB", ha dicho Guasp, mientras ha calificado la iniciativa del Pacte de "una demonización más a la sanidad privada".

A continuación se ha referido a la PNL que será debatida este martes en la Cámara balear a propuesta del PP. En este punto, ha matizado que Ciudadanos registró una iniciativa antes, pero "al ser un grupo más pequeño, nos pasan por delante las presentadas por otros grupos con más diputados".

Por este motivo, Ciudadanos pondrá en forma de enmiendas todas las iniciativas recogidas en su PNL. "Lo que queremos es encontrar un punto de acuerdo y mejorar la vacunación", ha concluido.



