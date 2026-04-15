Un centenar de policías locales de Palma se manifiesta para pedir la implantación del Plan de Ordenación

Un centenar de agentes de la Policía Local de Palma se ha manifestado este miércoles en las calles de la capital balear para exigir al Ayuntamiento de Palma la aprobación del nuevo Plan de Ordenación. Los agentes han explicado que en las últimas horas se han reunido con representantes del Consistorio palmesano, que les ha trasladado una nueva oferta de última hora, que finalmente los sindicatos han rechazado, y han seguido manifestándose del parque de ses Estacions hasta la plaza de Cort.

En concreto, han indicado que el Consistorio ha planteado medidas como la elaboración de un informe para aplicar coeficientes correctores a determinadas unidades con turnos específicos, así como la revisión de qué unidades pueden asumir ciertos turnos. No obstante, los representantes sindicales han denunciado "presiones" por parte del Consistorio en las horas previas a la protesta. "Todo, absolutamente todo, son presiones", han declarado.

En cualquier caso, han apuntado que "no hay nada por escrito" y que, por tanto, las propuestas de Cort requieren "un voto de confianza" por parte de los agentes. Por todo ello, han decidido mantener la movilización. "Cuando nos movemos, ellos se han activado", ha asegurado el representante sindical de CSIF en la Policía Local, Agustín Sánchez, en declaraciones a los periodistas.

Además, Sánchez ha señalado que el incumplimiento "reiterado" por parte del Consistorio en la puesta en marcha de las mejoras en el cuerpo de Policía los ha empujado a continuar con la manifestación programada. "Es la única manera de que cumplan las peticiones", ha afirmado. Por su parte, el portavoz de CCOO, Chema Hidalgo, ha opinado que el objetivo de los sindicatos es seguir negociando con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo "lo antes posible".

También ha explicado que los policías que han asistido a la manifestación son los que están fuera de servicio, ya que los agentes del cuerpo no pueden hacer huelga. "Ahora muchos están controlando el tráfico, haciendo una guardia o volviendo del turno de noche, por lo que nunca podemos ser más de una fracción de la plantilla en estas convocatorias", ha aclarado.

COMPLEMENTOS A LA "DEDICACIÓN" DE LOS AGENTES

El representante sindical de CSIF ha aclarado que los complementos que se están negociando con Cort están basados en la "dedicación" y la "especial disponibilidad" del servicio, derivada de los turnos que están cubriendo los agentes del cuerpo y de la obligación de atender cualquier incidencia en cualquier momento.

"No es una cuestión económica, ya que económicamente sí que hay un reconocimiento por parte del Ayuntamiento, es una cuestión de contar con una organización adecuada de los turnos", ha puntualizado. Por último, ha denunciado que el incremento de actividades los fines de semana y de los eventos en Palma ha generado una "carencia absoluta de personal" que actualmente se cubre con servicios extraordinarios. Según ha añadido, esta situación tendrá repercusiones a medio y largo plazo en la economía de la ciudad.