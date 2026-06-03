Catalina Cladera (PSIB-PSOE): "Galmès vende humo con la limitación de vehículos y deja Mallorca atrapada en la saturación"

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha cargado contra la gestión de Llorenç Galmès por la tardanza y la incertidumbre que, a su juicio, rodean la propuesta para limitar la entrada de vehículos a la isla. Cladera ha asegurado que el presidente insular lleva toda la legislatura anunciando medidas que después no ejecuta y ha criticado que esta iniciativa llegue “a remolque” de la presión social y electoral.

La ex presidenta del Consell ha defendido, en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero, que el Govern y el Consell podían haber activado antes mecanismos para aplicar la restricción y ha lamentado que ahora se plantee una tramitación demasiado lenta. “Este gobierno ha empleado toda la legislatura para hacer anuncios que después no hace”, ha dicho Cladera, que ve en la propuesta un ejemplo más de “incapacidad de gestión” de Llorenç Galmès al frente del consell de Mallorca, gobernado por PP y Vox.

Cladera ha insistido en que la ley no podrá entrar en vigor de forma inmediata y ha advertido de que, si se mantiene el calendario actual, la temporada alta de este año volverá a transcurrir sin una herramienta efectiva para frenar la saturación. “No será aplicable el año que viene”, ha afirmado, al tiempo que ha reprochado al presidente del Consell insular que no haya abierto una negociación real con la oposición ni un periodo de aportaciones.

La dirigente socialista también ha acusado a Galmès de priorizar el cálculo político frente a la planificación. Según ha señalado, el anuncio llega tarde y busca “quedar bien” ante la ciudadanía sin resolver el problema de fondo. “Es un tacticismo totalmente electoral”, ha denunciado Cladera, que considera que el presidente insular ha preferido la propaganda a una gestión útil.

A juicio de Cladera, la demora ha contribuido a mantener Mallorca “atascada” durante todo el año, mientras siguen creciendo los vehículos y la presión sobre las carreteras. La portavoz socialista ha rematado su crítica asegurando que Galmès no ha demostrado voluntad de reducir la saturación y que, con su forma de gobernar, “no ha hecho nada durante esta legislatura”.

EL PSIB PIDE LA INTERVENCIÓN DEL GOVERN BALEAR Y OFRECE SUS VOTOS

El PSIB ofrece sus votos para aprobar la limitación de vehículos vía decreto ley y el PP lo tacha de "celoso". Los socialistas han pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que apruebe este viernes en el Consell de Govern un decreto ley con la propuesta de limitación de la entrada de vehículos del Consell de Mallorca y ha ofrecido sus votos para que salga adelante.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la diputada socialista Amanda Fernández ha defendido que la regulación de vehículos "no puede esperar más", lamentando que con la previsión de tramitación actual --que se aprobaría inicialmente en el Consell este viernes-- la limitación no entrará en vigor hasta la próxima legislatura. La parlamentaria ha justificado la propuesta de su grupo en que limitar la entrada de vehículos en Mallorca "es una urgencia", ya que las carreteras están "colapsadas cada día".

De su lado, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha atribuido el ofrecimiento de los socialistas a sus "celos" por el hecho de que las medidas de contención turística las está impulsando el PP y no los partidos de izquierda.

"Si no fuera porque el tema es importante, daría risa", ha comentado el 'popular' después de la Junta de Portavoces al ser preguntado por la cuestión. Según Sagreras, los socialistas no tienen credibilidad para afirmar que el Consell de Mallorca llega tarde con esta regulación, puesto que gobernaron durante ocho años "y no hicieron nada". "Están profundamente celosos", ha remarcado.

VOX CRITICA LA "POCA LEALTAD" DEL PP

Vox será el único partido que votará en contra de la regulación de vehículos, tanto en el Consell este viernes como en la Cámara balear cuando llegue el momento, de modo que el PP sacará adelante la ley con los votos de la izquierda. Para Cañadas, este acuerdo entre PP y otros partidos muestra la "poca lealtad" de los 'populares' con los de Santiago Abascal que, ha remarcado, es el grupo que le ha permitido gobernar en Baleares.

"La lectura para los ciudadanos es que si el PP gobierna en solitario hará políticas de izquierda y que si gobierna con Vox hará las políticas serias y de sentido común que se están haciendo en otras comunidades", ha dicho. En esta línea, ha arremetido contra los 'populares' por, a su entender, comenzar a hacer campaña electoral cuando todavía queda un año para finalizar la legislatura. "Es precipitarse y querer adelantarse para empezar a engañar a los ciudadanos", ha criticado.