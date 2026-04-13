Cap Vermell Grand Hotel prevé una buena temporada aunque con incertidumbre por la subida de precios derivada de la Guerra en Oriente Medio.

A pesar de ser resiliente a los conflictos internacionales, el turismo de lujo en Mallorca se verá afectado por la subida de costes de la energía y los alimentos, derivada del incremento de precio del combustible por la Guerra de Oriente Medio. Además, la redistribución de los flujos hacia Baleares, con la búsqueda de destinos seguros por parte de los turistas, no garantiza un alivio del impacto negativo del conflicto bélico, según defendió el viernes Toni Mir, CEO de Cap Vermell Grand Hotel, en una rueda de prensa en el resort con motivo de la apertura del establecimiento hotelero.

A pesar de ello, las previsiones para la próxima temporada son buenas, con una ocupación que crece un cinco por ciento en mayo y junio, alcanzando el 60%. También sube el precio medio por habitación en temporada alta, con el mercado norteamericano al alza. Estas son las perspectivas de Cap Vermell Grand Hotel, en Capdepera, que ha iniciado su décima temporada con una renovación gastronómica y una apuesta por el turismo activo.

El resort ofrece dos nuevos conceptos culinarios, Bravo y Villa Sofía, y el deporte se convierte en el protagonista con la primera carrera de obstáculos en el interior de un hotel de lujo en España este sábado 18 de abril. También se celebrarán el torneo de pádel Legends Trophy, en mayo, y el campeonato de golf Battle of Stars en junio, que reunirán a perfiles profesionales y amateurs en un entorno singular, según ha anunciado la entidad.

La propuesta gastronómica del resort vuelve a estarliderada por VORO, el restaurante dirigido por Álvaro Salazar, que ha reabierto sus puertas esta temporada consolidado como uno de los grandes referentes de la alta cocina en España.