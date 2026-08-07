Cap Vermell Grand Hotel iza velas en la Copa del Rey con un equipo internacional

La Copa del Rey MAPFRE de Vela reúne estos días en la bahía de Palma a algunas de las mejores tripulaciones del panorama internacional y también a nuevos proyectos que debutan con el respaldo de patrocinadores. Es el caso del equipo patrocinado por Cap Vermell Grand Hotel, con una tripulación que afronta con ilusión el reto de luchar por los puestos de honor en la clase ORC B. Por este motivo, este jueves han pasado por los micrófonos de 'Más de Uno Mallorca', desde el Real Club Náutico de Palma, el CEO de Cap Vermell, Toni Mir, acompañado por el caña Hernán Mones y el armador Carlos Scorticati.

El equipo compite a bordo de un Sinergia 40, un modelo diseñado por Marcelino Botín que, pese a contar con más de dos décadas de historia, sigue siendo competitivo en la flota ORC. En una entrevista concedida a esta radio, Hernán Mones y Carlos Scorticati que el rendimiento del barco depende tanto de su preparación técnica como del trabajo de la tripulación. Ambos han coincidido en destacar las excelentes condiciones que ofrece la bahía de Palma para la navegación, con los habituales vientos térmicos que convierten la Copa del Rey en una de las regatas más prestigiosas del Mediterráneo.

El patrocinio surgió hace aproximadamente un año gracias a un contacto común entre ambas partes. El CEO de Cap Vermell Group, Toni Mir, ha asegurado que la colaboración va más allá de la presencia del logotipo en la embarcación y responde a unos valores compartidos como la excelencia, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación y la búsqueda constante del máximo rendimiento. "La excelencia reconoce a la excelencia", ha resumido Mir, convencido de que la filosofía del equipo encaja con la identidad del grupo hotelero.

Además de analizar el inicio de la competición, Toni Mir también ha valorado la marcha de la temporada turística, que ha calificado de irregular en algunos momentos, aunque con buenas perspectivas para agosto y septiembre. El responsable de Cap Vermell Group ha subrayado que "el principal activo de la empresa continúa siendo su capital humano" y confía en que el equipo pueda completar una gran actuación en la Copa del Rey MAPFRE de Vela y pelear por un puesto en el podio de su categoría.