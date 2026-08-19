CARRETERAS

Caos circulatorio en Mallorca a primera hora de este miércoles con retenciones en la autopista de Llucmajor

Un accidente provoca un atasco de más de cinco kilómetros en la Vía de Cintura de Palma con retenciones en la autopista de Llucmajor, en sentido Palma.

Europa Press | Redacción

MAllorca |

Un accidente provoca un atasco de más de cinco kilómetros en la Vía de Cintura de Palma
Un accidente provoca un atasco de más de cinco kilómetros en la Vía de Cintura de Palma | DGT

Un accidente provoca desde primera hora de este miércoles un atasco de más de cinco kilómetros en la Vía de Cintura (Ma-20) en sentido Andratx.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el incidente, protagonizado por un único vehículo, ha tenido lugar sobre las 07.00 horas a la altura de la carretera de Valldemossa, en el kilómetro 5,3.

El vehículo ha quedado ocupando los carriles izquierdo y central, por lo que solo se circula por el derecho. El atasco generado llega hasta la incorporación desde la autopista de Llucmajor. También hay retenciones en los accesos a la Ma-20 desde la autopista de Inca y la carretera de Manacor.

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