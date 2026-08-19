Caos circulatorio en Mallorca a primera hora de este miércoles con retenciones en la autopista de Llucmajor

Un accidente provoca desde primera hora de este miércoles un atasco de más de cinco kilómetros en la Vía de Cintura (Ma-20) en sentido Andratx.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el incidente, protagonizado por un único vehículo, ha tenido lugar sobre las 07.00 horas a la altura de la carretera de Valldemossa, en el kilómetro 5,3.

El vehículo ha quedado ocupando los carriles izquierdo y central, por lo que solo se circula por el derecho. El atasco generado llega hasta la incorporación desde la autopista de Llucmajor. También hay retenciones en los accesos a la Ma-20 desde la autopista de Inca y la carretera de Manacor.