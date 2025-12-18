'Calvià lo Vale' genera un impacto de 600.000 euros en nueve días

La campaña de bonos descuento del Ayuntamiento de Calvià para dinamizar el comercio local ha vuelto a demostrar su éxito rotundo este año. Los 25.000 vales de 10 euros se agotaron en apenas ocho días y medio, generando un impacto económico cercano a los 600.000 euros en el municipio durante la semana prenavideña.

Así lo confirmó Benito Ferrer, regidor de Comercio de Calvià, durante una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca de Onda Cero, emitido en directo desde el Centro Comercial La Vila. Ferrer destacó que la iniciativa ha sido "un éxito total" que ayuda especialmente en los meses de menor ocupación hotelera, permitiendo que los residentes aporten su contribución al comercio local.

La campaña, denominada 'Calvià lo Vale', ofrecía vales de 10 euros aplicables en compras superiores a 20 euros en comercios adheridos. Según explicó el regidor, los bonos se agotaron "a la una de medio día del noveno día", superando las expectativas del consistorio.

Antonio Gaspar, gerente del Centro Comercial La Vila, señaló que todos los comerciantes están transmitiendo que esta campaña navideña "está siendo mejor que el año pasado". Gaspar destacó que el centro comercial, que combina marcas internacionales con comercio local de Calvià, está "más consolidado" año tras año.

Margarita Rigo, propietaria de Calzados Inca y representante de segunda generación del comercio local en La Vila, también valoró positivamente el apoyo institucional: "Estamos contentísimos porque para nosotros es un éxito total".

El regidor de Comercio anunció que el Ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de iniciativas, con el objetivo de "intentar hacerlo igual o mejor" en próximas ediciones. Ferrer hizo especial énfasis en que el objetivo es "promover que la gente se quede en la zona", fomentando el consumo en el comercio de proximidad de Calvià.

La campaña, que contó con la colaboración técnica de la Cámara de Comercio de Mallorca, permitió a los residentes de Calvià mayores de 16 años disfrutar de hasta cuatro vales de descuento por persona, aplicables directamente en el momento de la compra sin necesidad de descargar previamente los bonos.