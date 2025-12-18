Calvià vive la Navidad con un gran dinamismo comercial

Este jueves el programa 'Más de Uno Mallorca' se ha emitido en directo desde el centro comercial La Vila de Magaluf, desde donde nos han acompañado Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià, y Jaime Mora, director general de Turismo y Comunicaciones del municipio. Con ellos hemos descubierto cómo se vive la Navidad en Calvià y también hemos hablado de los planes municipales para 2026.

Preguntado por el alargamiento de la temporada en el municipio, el alcalde ha asegurado que "hay 25 establecimientos que están abiertos durante los doce meses del año y toda la actividad comercial para los residentes". Por su parte, el director general de Turismo y Comunicaciones, Jaime Mora, también ha querido poner en valor la programación prevista en Calvià para estas fiestas navideñas, que incluye propuestas para todos los públicos.

"Este año tenemos más establecimientos abiertos que nunca, que se traduce en lo que es la oferta asociada", ha asegurado Mora en Onda Cero. Respecto a los planes gratuitos, el alcalde de Calvià ha contado que "hay un montón de actividades abiertas a todo el mundo, a los más mayores y a los más jóvenes". Además, se puede disfrutar de la finca de Es Galatzó.