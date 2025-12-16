40 casetas invitan a descubrir productos artesanos en el Christmas Market de Puerto Portals

Este martes el programa 'Más de Uno Mallorca' con Elka Dimitrova se ha emitido en directo desde el Christmas Market de Puerto Portals. De esta manera, hemos conocido las novedades de uno de los mercadillos de Navidad más populares con Corinna Graf, CEO del puerto, y Elena Seijas, directora de comunicación, entre otros invitados. Además, nos han acompañado expositores y representantes de algunas ONGs que participan.

COMPROMISO SOCIAL

"Este año, el Christmas Market refuerza su compromiso social con una caseta benéfica, en la que participan cinco asociaciones: Mallorca Sense Fam, AG Children (centro para niños en Liberia), Dare Home-Amics de la Infància (escuela para niñas en la India), Educa Clown y Aldeas Infantiles", ha explicado Elena Seijas en Onda Cero.

Durante el programa especial también nos han acompañado Joan Martorell, de Mallorca Sense Fam, y Alejandro Bellapart, de AG Children.“Es un espacio de encuentro, solidaridad y disfrute para familias, residentes y visitantes, y una oportunidad para apoyar proyectos sociales que realizan una labor imprescindible”, ha añadido la directora de comunicación de Puerto Portals.

PRODUCTOS ARTESANOS

Este mercadillo, abierto a todos los residentes de Baleares, se considera uno de los más bonitos de Europa. Sus más de 40 casetas de madera invitan a descubrir productos exclusivos. Aquí se puede encontrar decoración navideña, artículos de artesanía, complementos, ropa infantil y productos gourmet. Además, muchos de ellos están elaborados por artesanos y productores locales, destacando la esencia mallorquina.

Por este motivo, nos han acompañado Sabrina Barceló Manresa, diseñadora de joyas inspiradas en el mundo marino y la naturaleza, y Pedro Suau, que nos han explicado la oferta de compras y gastronomía del mercado navideño. "Tenemos regalos y bisutería diseñada con detalles marinos", han explicado los propios comerciantes en Onda Cero.

Cabe recordar que el Christmas Market permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026, ofreciendo una amplia programación para toda la familia.