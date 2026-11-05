Calvià apuesta por el cine vertical y la naturaleza para consolidar la transformación de Magaluf

Calvià llega a Londres con una propuesta que busca ampliar la oferta de Magaluf más allá del turismo de ocio y acercarla a la cultura, la innovación y la sostenibilidad. El proyecto más inmediato es Vertifest Magaluf, el primer festival de series verticales de las Illes Balears, que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre y reunirá a creadores, productoras, plataformas, guionistas e inversores.

Se trata de un formato pensado para consumirse en el móvil, con capítulos de unos dos minutos, y que el alcalde describe como una oportunidad para que los jóvenes con inquietudes audiovisuales puedan darse a conocer. “Es un cine low cost que se hace con móvil, muy enfocado a gente joven y que tiene ganas de emprender en el mundo del cine”, ha explicado Amengual.

Candidatura europea y balance turístico

El municipio también defiende en la feria su candidatura a Capital Europea del Turismo 2027. Calvià es uno de los ocho finalistas de las 40 candidaturas presentadas por ciudades de 17 países y defenderá su proyecto en Bruselas los días 18 y 19 de noviembre; el fallo se conocerá el día 19.

Amengual ha vinculado la candidatura a la transformación del destino de los últimos años: la adquisición y derribo de hoteles, la reutilización de agua regenerada, la gestión de las playas y la posidonia, la recuperación patrimonial de la finca Galatzó y la apuesta por la digitalización y el análisis de datos. Para el alcalde, llegar a la final ya supone un reconocimiento a ese trabajo.

Sobre la temporada, el regidor ha asegurado que el balance es “muy positivo”, con un octubre bueno y un mercado británico que ha respondido bien. Calvià trabaja ahora para que más hoteles mantengan la actividad durante todo el año: el pasado año quedaron abiertos unos 25 establecimientos en invierno, un objetivo ligado a la desestacionalización y a la creación de empleo más estable.

Naturaleza y nuevos mercados

La tercera pata de la presentación es el humedal de Magaluf, un espacio natural protegido de 12,5 hectáreas declarado Área Biológica Crítica en 2014 y considerado el último humedal del poniente de Mallorca. El Ayuntamiento lo presenta en Londres como un ejemplo de recuperación ambiental y diversificación del destino.

El espacio será protagonista del documental Resiliencia, la otra cara de Magaluf, producido con la participación del consistorio e IB3, que se estrenará en febrero y mostrará cómo plantas y aves han vuelto a colonizar la zona.

Amengual también ha confirmado la llegada de visitantes de mercados emergentes, como Corea, Australia o Estados Unidos, aunque ha matizado que sus cifras todavía no son comparables con las de los principales mercados emisores: Reino Unido, Alemania, España e Italia. Sobre las perspectivas para el próximo año, ha defendido la prudencia ante la inflación y el posible encarecimiento del combustible, aunque confía en la ventaja competitiva de Baleares como destino próximo a Europa.