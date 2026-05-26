Calvià apuesta por el cine como motor de transformación: "Lo que ofrece esta isla no lo ofrece ningún lugar del mundo"

Calvià se ha convertido esta semana en el foco del sector audiovisual mundial. Con 400 profesionales de 40 países reunidos en el hotel Meliá Calvià Beach para la décima edición del Conecta Magaluf, el municipio da un paso más en su apuesta estratégica por el cine como herramienta de transformación turística y económica. El evento, financiado en gran parte con el Impuesto de Turismo Sostenible, es la punta de lanza de una hoja de ruta que va mucho más allá del sol y la playa.

El alcalde Juan Antonio Amengual ha subrayado que la apuesta es firme y con perspectiva de futuro: "Estamos haciendo una apuesta sobre un sector que tiene una proyección enorme. Esta industria nos va a permitir abrir un montón de puertas y un montón de posibilidades." Calvià se ha convertido además en el primer municipio de las Islas Baleares en integrarse en la Spain Film Commission, una decisión tomada tras reuniones en la Berlinale y que busca agilizar la respuesta a las productoras internacionales interesadas en rodar en el municipio. El colofón del Año del Cine en Calvià llegará el 27 de junio con un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica en la playa de Magaluf, con bandas sonoras cinematográficas y espectáculo de drones para inaugurar el nuevo Paseo Marítimo.

Detrás del Conecta hay también una voluntad clara de romper la barrera histórica que el Mediterráneo ha supuesto para el sector audiovisual balear. Diana de la Cuadra, directora del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears, lo resume así: "El objetivo principal era precisamente romper con esa frontera simbólica que siempre nos ha mantenido un poco en la periferia del sector nacional e internacional. Así que les hemos traído aquí." El dato que maneja el sector es contundente: por cada euro público invertido en un rodaje, el retorno económico se multiplica por diez, y el 75% del negocio que genera una producción va a sectores complementarios como el diseño, la moda o la hostelería. De los 270 proyectos presentados al Conecta, seis son baleares, un éxito que demuestra la madurez del sector local tras más de 25 años trabajando para grandes producciones internacionales.

Como primicia, el cineasta mallorquín Marcos Cabotá ha confirmado en Onda Cero que rodará próximamente en Mallorca la versión cinematográfica de Historias del Barrio, el cómic balear premiado con el Ciudad de Palma en 2011, con el respaldo de MN Studios y financiación del ICIB a través del programa Cine Balear.