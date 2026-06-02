CAEB espera que la "incertidumbre internacional no enturbie las buenas perspectivas" económicas

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha expresado su confianza en que la "incertidumbre internacional no enturbie las buenas perspectivas" de la economía.

De esta manera se ha posicionado la presidenta de la organización empresarial, Carmen Planas, ante los datos del paro del mes de mayo ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En una nota de prensa, la representante de la patronal también se ha referido al fin de las ayudas del Gobierno por la guerra de Irán y Oriente Medio, por lo que espera que esta retirada "no dispare la inflación ni afecte a los bolsillos de los consumidores".

Por otro lado, ha destacado que el mercado laboral en Baleares durante el mes de mayo "apenas ha notado el habitual freno" tras la Semana Santa.