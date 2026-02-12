La borrasca Nils deja rachas de viento de hasta 150 km/h y provoca cierre de puertos en Baleares

La borrasca Nils está dejando este martes sus primeros estragos en Baleares, con importantes retrasos en los aeropuertos del archipiélago y varias cancelaciones de vuelos en Ibiza y Palma, especialmente en las conexiones con Barcelona, debido a las intensas rachas de viento que alcanzan los 150 kilómetros por hora.

El temporal ha obligado también al cierre de los puertos de Ibiza, Ciutadella y Maó ante el fuerte oleaje. La alerta naranja por temporal marítimo permanece activada en todas las islas, con previsión de olas que superan los seis metros de altura.

Desde primera hora de la mañana han quedado suspendidos todos los trayectos marítimos entre las Pitiusas por el cierre del puerto de Ibiza, lo que ha obligado también a cancelar la ruta de Baleària entre Palma, Ibiza y Dénia. Formentera permanece incomunicada por vía marítima, al igual que Menorca, donde el cierre de los puertos de Maó y Ciutadella ha forzado la cancelación de la conexión entre Alcúdia y Ciutadella.

En cuanto a los registros de viento, la Serra de Alfàbia ha alcanzado rachas de 150 kilómetros por hora. También se han registrado 105 km/h en el aeropuerto de Ibiza, 91 en Binissalem, 87 en Palma y 86 en Es Mercadal.

La situación ha llevado a la Universitat de les Illes Balears a suspender todas las actividades al aire libre, tanto en el campus de Palma como en el resto de sedes universitarias. En la capital balear, el Ayuntamiento de Palma ha cerrado el Paseo Sagrera y varios parques de la ciudad como medida preventiva.

Las autoridades piden máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas expuestas al viento y al litoral mientras dure el episodio.