Bestard vuelve a defender el uso que hizo de los vehículos oficiales y cree que los informes técnicos lo "apoyan"

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha vuelto a defender el uso que hizo de los vehículos oficiales, subrayando que los informes técnicos elaborados por el Consell lo "apoyan".

"He utilizado los vehículos para trabajar y el informe técnico del Consell me apoya", ha asegurado el vicepresidente segundo en una comparecencia a petición propia este jueves en un pleno extraordinario del Consell.

Según Bestard, "ha quedado probado" por los informes que utilizó los coches "para trabajar". Sobre la rotulación, ha sacado el imán que utilizó y que, ha aseverado, estaba en el Departamento cuando llegó.

El vicepresidente segundo ha dedicado buena parte de su intervención a reprochar polémicas de la anterior legislatura, tanto en la institución insular como en el Govern y, después, a destacar las medidas que ha puesto en marcha durante esta legislatura. "He hecho más yo en tres años que ustedes en ocho", ha dicho.

Vox ha respaldado a Bestard, subrayando que ha comparecido voluntariamente en dos ocasiones y que el equipo de gobierno ha aprobado un protocolo sobre el uso de los vehículos "en tiempo récord".

Así se ha expresado el portavoz de los de Santiago Abascal, Toni Gili, quien ha acusado a la izquierda de "querer dilapidar". "Lo que tendrían que hacer hoy es pedirle disculpas a mi compañero", ha dicho a los grupos de la oposición.

De su lado, la portavoz 'popular', Núria Riera, ha defendido la actuación del equipo de gobierno, a su entender, "transparente y con objetividad". Además, ha destacado, se han cumplido las recomendaciones de los técnicos con la aprobación del protocolo.

LA OPOSICIÓN PIDE QUE DIMITA

El PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han criticado la comparecencia del vicepresidente ya que, a su entender, no ha dado explicaciones suficientes y todavía hay dudas y contracciones que no se han resuelto.

Para el portavoz de El PI, Toni Salas, es "inaceptable" que el vicepresidente "haya mentido" en sus anteriores comparecencias. "Si ha abusado de su posición como conseller, pida perdón y dimita. Si no, demuéstrelo", ha reclamado a Bestard.

Además, ha cargado contra el presidente insular, Llorenç Galmés, por la gestión del caso, criticando que la oposición no tuvo tiempo para estudiar los informes técnicos y que todavía "hay dudas y contradicciones".

En esta línea se ha pronunciado la portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, quien ha acusado al presidente insular de "renunciar" a sus responsabilidades políticas y de "poner por encima la protección de su vicepresidente por encima de la credibilidad de ls institución".

A su criterio, el debate no es jurídico sino político y la decisión de Galmés de mantener a Bestard "convierte un problema individual en una responsabilidad política del conjunto del gobierno insular".

También ha pedido la dimisión de Bestard la portavoz socialista, Catalina Cladera, quien le ha reprochado que no haya aportado explicaciones en la comparecencia de este jueves y que "haya tratado el Consell como si fuera su cortijo".

"El mensaje que transmite el presidente es que aquí no pasa nada, que pueden abusar, que pueden tener tres coches del Consell y utilizarlos como quieran", ha dicho durante su intervención.

Según la socialista, Galmés se "esconde" detrás de los informes y del reglamento aprobado. "No puede dar el caso por cerrado. La gente no da crédito, no entiende porque lo mantiene", ha subrayado.

Estos tres grupos habían presentado propuestas en el pleno extraordinario que han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox.

Concretamente, pedían el cese inmediato de Bestard y solicitar a la Sindicatura de Cuentas de Baleares y al Tribunal de Cuetnas un informe sobre la posibilidad de malversación de fondos públicos.

También instaban al Consell a pedir un informe a la Abogacía de la institución insular por posible delito penal y, en caso de incidios, a presentar una denuncia ante la Fiscalía.