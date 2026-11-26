El buque 'Med Emre' permanece semihundido y con la quilla al sol a unas 20 millas de Eivissa, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Emergencias y ha informado seguidamente el director general de Emergencias, Pablo Gárriz en declaraciones a los medios.

El buque Clara Campoamor y la Guardamar Talía ya están desplegados sobre la zona de operaciones haciendo una evaluación y seguimiento constante de la situación.

El Campoamor es uno de los buques más avanzado de la flota de Salvamento Marítimo, con capacidad de actuación en este tipo de emergencias, según fuentes del Gobierno central.

En declaraciones a los medios, Gárriz ha celebrado el cambio de escenario que supone el hecho de que el barco permanezca semihundido y no sumergido completamente como se había apuntado inicialmente.

"Pasamos de un escenario de un barco a 1.000 metros de profundidad o uno que permite operar en superficie y eso para nosotros es un elemento muy positivo", ha indicado el director general.

El barco, según las explicaciones de Gárriz está en aguas internacionales, pero corresponde a la Marina Mercante y a la Administración del Estado el mando de las operaciones, con el apoyo del Ejecutivo autonómico, que ha ofrecido el puerto de Sant Antoni de Portmany y los medios y embarcaciones de PortsIB para colaborar en las tareas que sean necesarias.

Salvamento Marítimo, a través de la Capitanía Marítima de Valencia, está dirigiendo las operaciones con la Dirección General de Marina Mercante. Preguntado por la posible extracción de la carga, el director general ha indicado que es la autoridad estatal la que tienen que establecer el plan de salvamento, de reflote del barco y de recuperación de la carga.

Pablo Gárriz ha lamentado el fallecimiento de uno de los tripulantes, aunque ha destacado que el resto, todos de nacionalidad turca o india, sigue su recuperación.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado que todavía se dispone de poca información sobre un posible vertido del combustible, a la espera de la exploración del buque especializado Clara Campoamor de Salvamento Marítimo.

Según ha explicado, los vicepresidentes del Gobierno central, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen han contactado con ella, y les ha agradecido el trabajo y la información, así como la disposición de toda la colaboración de los medios del Govern.

Prohens, ha explicado, también está en contacto con el Delegado del Gobierno en las Islas, Pere Joan Pons. El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo también ha contactado con Prohens y ha trasladado su preocupación por los posibles efectos medioambientales.