Banca March presenta sus mejores resultados en clientes y negocio y advierte de moderación en la economía balear

Banca March ha presentado este jueves en Palma sus resultados del ejercicio 2025 con un beneficio de 254 millones de euros, un 6,2% más que el año anterior, cerrando su mejor ciclo estratégico con crecimientos de doble dígito en todas las líneas de negocio.

En Baleares, el banco consolida su posición con un volumen de negocio que rozó los 13.000 millones de euros, un 9% más que en 2024, lo que representa el 24% del negocio total de la entidad. Los clientes de banca privada en las islas crecieron un 17%, y la tasa de mora se situó en el 0,45%, muy por debajo de la media nacional del 2,71%.

El consejero delegado José Luis Acea ha destacado que el crecimiento económico de Baleares, en torno al 3%, sigue por encima de la media nacional, aunque ha señalado que empiezan a aparecer señales de moderación, especialmente en el sector turístico.

Sobre la guerra en Irán, Acea ha descartado un escenario similar al de 2008 y ha apuntado que su principal efecto está siendo un repunte de la inflación, que ya supera el 2,2% previo al conflicto. "Lo importante es no ponerse nervioso. Los mercados han recuperado prácticamente todo y nuestros clientes están tranquilos", ha subrayado.

A nivel global, Banca March, el único banco de propiedad 100% familiar de España, mantiene el ratio de solvencia más alto de la banca española, un 26,32%, más del doble de la media del sector. La entidad, que en 2026 celebra su primer centenario, prepara ya un nuevo plan estratégico para 2026-2028 en el que la expansión internacional, con la filial de Luxemburgo como base, será uno de los ejes principales.