Baleval defenderá al rent a car ante las limitaciones de entrada de vehículos en Baleares

Baleval, la patronal del alquiler de vehículos con o sin conductor en Baleares, ha asegurado que defenderá al sector ante las limitaciones a la entrada de vehículos que se implanten en las distintas islas del archipiélago.

El anuncio lo ha realizado este jueves su presidente, Cristóbal Herrera, tras la asamblea de socios celebrada en Palma en la que ha sido reelegido en el cargo. Según ha trasladado la asociación empresarial, Herrera ha señalado que su principal objetivo será proteger a los rent a car ante retos como la regulación de cupos, una posible tasa específica para el sector y las restricciones de entrada de vehículos.

Además, ha advertido de que Baleval seguirá de cerca la aplicación de la Ley estatal de Movilidad Sostenible y el futuro reglamento europeo sobre flotas corporativas, por su impacto en la actividad. En este contexto, ha indicado que la patronal colaborará con el Govern “en pos del interés general”, pero manteniendo una defensa “férrea” de un sector que, según ha remarcado, contribuye a la economía, destaca en la aplicación de normativa medioambiental y ofrece una solución de movilidad.