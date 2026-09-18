Baleares supera los 12 millones de pasajeros internacionales hasta agosto, un 2,6% más que en 2025

Los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca han recibido entre enero y agosto un total de 12.129.024 pasajeros internacionales, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por Turespaña.

Las Islas concentraron el 15,3 por ciento de todas las llegadas de viajeros extranjeros a España durante los ocho primeros meses del año.

Solo en agosto aterrizaron en Baleares 2.602.920 pasajeros internacionales, un 1,9 por ciento más que en el mismo mes de 2025.

Además, Baleares se situó como la comunidad autónoma con mayor volumen de llegadas internacionales en agosto, al acaparar el 21,1 por ciento del total de pasajeros extranjeros registrados en los aeropuertos españoles.