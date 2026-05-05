Baleares reduce el paro un 7,8% en abril y gana un 3,1% más de afiliados en tasa interanual

La cifra de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Baleares se ha situado en 24.546 en abril, un 7,8 % y 2.080 parados menos que el mismo mes del año pasado, mientras la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 3,1 % interanual, con 18.277 afiliaciones más.

En comparación con el mes anterior, el paro ha bajado en 1.972 personas, un 7,4 %, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Baleares ha superado los 600.000 afiliados a la Seguridad Social, con 605.630, que son 18.277 más que hace un año y un incremento del 3,1 %, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En comparación con marzo, ha aumentado un 12 %, con 65.242 afiliaciones más.