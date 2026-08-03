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Baleares recibe 6,5 millones de turistas hasta junio, un 2,54% más que en 2025

El INE ha publicado este lunes también la Encuesta de Gasto Turístico, que indica que en junio los turistas internacionales dejaron en las Islas 2.954 millones de euros

Europa Press

Palma | (Publicado 03.08.2026 09:55)

Turistas en Palma.
Turistas en Palma. | Europa Press

Baleares ha recibido entre enero y junio la llegada de 6,5 millones de turistas internacionales, un 2,54% más que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, solo en el sexto mes del año al archipiélago llegaron 2,27 millones de viajeros internacionales, un 0,57% más que en junio de 2025.

El INE ha publicado este lunes también la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que indica que en junio los turistas internacionales dejaron en las Islas 2.954 millones de euros, un 4,24% más que en junio de 2025. En el acumulado de enero a junio, el gasto se eleva hasta los 8.156 millones de euros, un 4,52% más.

En junio, cada persona gastó de media en sus viajes 1.298 euros, un 3,65% más, mientras que el gasto diario se sitúa en 230 euros, un 5,41% más.

Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en junio fue de 5,65 días, un -1,67%.

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