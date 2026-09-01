Baleares se mantiene en agosto como la segunda autonomía con el alquiler más caro de España

Baleares se ha mantenido en agosto como la segunda comunidad autónoma con el alquiler de vivienda más caro de España, según un estudio de idealista, con un precio de 20 euros el metro cuadrado, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (21,5 euros).

La plataforma ha señalado este martes en un comunicado que todas las comunidades autónomas han experimentado subidas en los precios del alquiler en comparación al mismo mes del año pasado, salvo País Vasco, donde ha bajado.

En este sentido, Baleares es la segunda autonomía en la que menos ha aumentado el precio (2,4%), solo por delante de Navarra (0,4%). Las regiones donde más ha crecido el precio de alquiler es en Aragón (10,2%), Asturias (9,4%), Castilla-La Mancha (8,8%), La Rioja (7,5%) y Castilla y León (7,2%).

Según el informe, Palma es la tercera capital de provincia con un mayor precio en el alquiler de vivienda al alcanzar los 19,3 euros el metro cuadrado.

Palma está por detrás únicamente de Madrid (23,3) y Barcelona (20,2) y le siguen San Sebastián (18,1), Málaga (16,5), Valencia (16,3) y Bilbao (15,7). Por el contrario, la capitales de provincia con los precios de alquiler más bajo han sido Jaén y Cáceres, ambas con un precio de 8,3 euros el metro cuadrado.

Respecto al mismo periodo del año anterior, el precio del alquiler en Palma ha aumentado un 5,9%, aunque las capitales de provincia donde más ha subido son Huesca (15%), Huelva (14,6%), Soria (12,4%), Toledo (11,8%) y Zaragoza (11,1%).