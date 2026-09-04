Baleares defiende la cogestión de sus aeropuertos para "poner límites a Aena" tras la negativa del Gobierno

El Govern balear ha defendido la ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament, ahora pendiente de iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, como una herramienta para "poner límites al crecimiento de Aena". De este modo se ha expresado la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, después de que el Gobierno haya mostrado su disconformidad con el texto alegando una posible "disminución de los ingresos".

Estarellas, preguntada por la información difundida este mismo viernes por MÉS per Mallorca, ha dicho que en el Govern no tienen un "conocimiento exacto" del contenido del documento, rubricado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas.

"Hay que analizar los documentos antes de opinar. Es bien conocido que defendemos esta ley, esta cogestión, por la importancia de Aena en nuestra estrategia de contención de lo que es el crecimiento, pero no quiero opinar de un documento que no conocemos con profundidad", ha señalado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico.

Cuestionada por los argumentos esgrimidos por el Gobierno para oponerse a la tramitación parlamentaria de la norma, alegando que la cogestión supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Estarellas ha confiado en que "no todo sea caja y que las trabas no sean en términos de tener más o menos recursos".

En cualquier caso, la tramitación o no de la ley dependerá de lo que decida la Mesa del Congreso en su reunión del próximo martes. Los dos representantes de Sumar votarán a favor y, por tanto, quedará en manos de los cuatro diputados del PP y de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

La portavoz adjunta del Govern, preguntada directamente por la postura que mantendrán sus compañeros de partido, no ha querido entrar en el fondo del asunto. "Me van a perdonar, no conozco el documento. Vamos a ver lo que dicen los documentos. Este Govern ha defendido que necesitamos poner límites al crecimiento de Aena para poder alinearla con las políticas de contención que defendemos. Paso a paso", ha concluido.

En cualquier caso, antes de la aprobación de la norma por el Parlament a finales del pasado mes de abril, la presidenta del Govern, Marga Prohens, habló con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle el apoyo del grupo parlamentario 'popular' una vez que llegara a la Cámara Baja.

"Evidentemente que Prohens ha hablado con Feijóo. ¿Creen ustedes que el PP se embarca en una cosa así si no se ha hablado antes?", dijo entonces el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien aseguró que cuentan con el aval de Génova. El PSIB, por su parte, ha vaticinado en reiteradas ocasiones que los 'populares' no apoyarían la ley una vez llegar a sus trámites definitivos.