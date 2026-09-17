Baleares arrastra un déficit acumulado de unas 17.000 viviendas durante los últimos 25 años, según los datos del nuevo Observatorio de la Vivienda de Baleares, presentado este jueves por la Conselleria de Vivienda. La herramienta ofrece una fotografía actualizada del mercado residencial de las islas y analiza la evolución de la población, los precios, la construcción, el alquiler y otros indicadores relacionados con la vivienda.

Entre 2000 y 2025, la población de Baleares aumentó un 46,3%, mientras que el parque de viviendas creció un 31,5%. La diferencia entre ambos incrementos se traduce en un déficit del 14,8%, aunque el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha precisado que esta estimación no equivale directamente a la "demanda real" de vivienda.

Además, el Observatorio constata una importante diferencia entre los precios de las viviendas anunciadas y los de las operaciones que finalmente se llevan a cabo. Según los datos recopilados, los precios publicados en los portales inmobiliarios son, de media, un 38% superiores a los precios reales de las compraventas.

Para hacer frente a la crisis habitacional, el Govern prevé impulsar la creación de más de 10.000 viviendas asequibles. De ellas, más de 1.800 corresponden a promoción pública del IBAVI y otras 4.000 están vinculadas a proyectos residenciales estratégicos. El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha insistido además en que Baleares no se declarará zona tensionada, aunque ha señalado que el Ejecutivo autonómico ve con buenos ojos la nueva ley de vivienda asequible de la Comisión Europea.

La nueva herramienta del Govern incorpora 23 indicadores relacionados con la vivienda, la población, los precios, las ayudas, la construcción, el alquiler turístico y la eficiencia energética. El Observatorio también refleja una reactivación de la construcción de viviendas. En 2025 se registraron 2.452 visados, un 18,6% más que el año anterior y la cifra más elevada desde 2008.

En cuanto a los precios de las operaciones cerradas, el valor medio de una vivienda adquirida por compradores nacionales se situó en 304.120 euros, mientras que entre los compradores extranjeros alcanzó los 548.660 euros.