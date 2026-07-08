FAMILIAS

Baleares activa su primer Plan de Conciliación con medidas para mejorar la vida laboral y familiar

El Govern, patronales y sindicatos firman la hoja de ruta 2026-2031 para reducir el coste de los cuidados, fomentar la flexibilidad laboral y avanzar en la igualdad, mientras los empresarios reclaman una financiación suficiente para garantizar su aplicación

Patricia Segura

Palma |

El Govern y los agentes sociales y económicos de Baleares firman el Plan de Conciliación.
El Govern y los agentes sociales y económicos de Baleares firman el Plan de Conciliación. | Patricia Segura

El Govern y los agentes sociales y económicos de Baleares han firmado este miércoles el primer Plan de Conciliación 2026-2031. Un instrumento que permitirá coordinar todas las políticas de conciliación impulsadas por el Ejecutivo Autonómico.

El documento cuenta con tres ejes estratégicos y 70 medidas, con el objetivo de reducir el coste de los cuidados, impulsar nuevas formas de trabajo y acabar con las brechas laborales y salariales, según ha explicado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

A partir del año que viene, se pondrán en marcha nuevas medidas, tras evaluar las propuestas presentadas durante este 2026. La elaboración del plan cuenta con las patronales CAEB y PIME Baleares, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, cuyos representantes han celebrado el impulso de este plan, ante los retos sociales y laborales de las familias en Baleares.

Por su parte, los empresarios piden al Govern que el plan cuente con el presupuesto necesario, porque "ayudará a aumentar la productividad, reducir el absentismo laboral y retener talento en las islas". También insisten en los retos organizativos que afrontan algunos sectores, como el de la hostelería.

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