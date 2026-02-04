Avanza la primera fase del proyecto de catalogación del archivo histórico del turismo en Baleares de Casa Planas

El Govern de les Illes Balears ha concedido una ayuda de 100.000 euros para poner en marcha la primera fase del proyecto de organización y catalogación del archivo histórico vinculado a la historia del turismo, considerado uno de los más importantes de Europa en este ámbito, según ha explicado la nieta del fundador, Josep Planas, y directora de Casa Planas, Marina Planas.

Esta primera etapa, que se desarrollará a lo largo de diez meses, tiene como objetivo describir y conservar en mejores condiciones unas 10.000 postales y materiales asociados, además de realizar el inventario físico de aproximadamente 100.000 imágenes, equivalentes a unos 30.000 reportajes fotográficos. Estas tareas suponen un 10% del volumen total del fondo, que supera los tres millones de imágenes.

El trabajo se llevará a cabo siguiendo un cuadro de clasificación archivístico adaptado a la naturaleza del fondo y con criterios técnicos normalizados de nomenclatura, metadatos y vocabularios controlados de carácter internacional. Esto permitirá que, en el futuro, el archivo pueda integrarse en redes europeas y ser consultado por investigadores y ciudadanía a nivel mundial.

Entre las acciones previstas también figura la informatización de los libros de registro históricos, vinculando los datos originales de la empresa con los nuevos registros documentales creados actualmente, con el fin de facilitar la localización de materiales y mejorar la gestión del archivo.

Según los responsables del proyecto, esta fase inicial es fundamental para garantizar la conservación y futura digitalización de un patrimonio documental de gran valor, aunque advierten del riesgo de que los avances se frenen sin un compromiso de financiación estable a medio y largo plazo.

El equipo confía en que durante este año la ayuda pueda prorrogarse y ampliarse. Si se lograra alcanzar el 90% del proyecto de catalogación, el Ministerio de Cultura de España podría asumir la digitalización de 100.000 imágenes que se integrarían en la red de bibliotecas nacionales y en la plataforma europea, lo que permitiría difundir el fondo a escala internacional y situar a Baleares como referencia en documentación e historia del turismo.