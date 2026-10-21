Apesteguia, a Prohens: "La gente normal no puede vivir dignamente, sufren por su fracaso"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha hecho balance de los tres años y medio de la legislatura criticando que la "gente normal no puede vivir dignamente" y que "sufren" por el "fracaso" de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En la segunda sesión del Debate de Política General, Apesteguia ha rechazado que la solución del Govern al problema de la vivienda sea construir más, a su entender, "para los de siempre". "Quieren apagar un incendio con gasolina", ha dicho. El ecosoberanista ha centrado gran parte de su intervención a la emergencia habitacional, criticando que las políticas del Govern vayan encaminadas a construir más o a bajar impuestos "a los que ya pueden comprar una vivienda".

A su entender, el problema "es de uso", puesto que "sobran casas que no son para vivir" y que "no son para la gente de aquí". En concreto, ha señalado, hay más de 100.000 viviendas vacías y más de 100.000 segundas residencias. "Hay jóvenes que pagan 600 euros por una habitación y hay pueblos enteros en los que ya no queda ningún cartel de 'se alquila porque todo lo que se alquila es por semanas y en inglés", ha lamentado.

También ha reprochado a la presidenta que defienda que la vivienda debe ser "para la gente de aquí", mientras que hace seis meses modificó la ley para que los fondos de inversión puedan adquirir viviendas de precio protegido.

EVITAR LA ESPECULACIÓN Y LIMITAR EL PRECIO DE LA GASOLINA

La formación ha presentado una proposición de ley para modificar la ley de urbanismo de Baleares para garantizar el uso residencial del suelo y evitar la especulación. "Basta de casas en manos de fondos especulativos y de grandes tenedores, de gente de todo el mundo que compra casas para vivir 15 días al año o simplemente como inversión inmobiliaria. Ya basta de dejar nuestra casa para dar paso a pueblos desiertos y barrios donde desaparecen los bares de 'variat' y 'pa amb oli' para dejar paso a los 'bagels' de salmón y aguacate", ha aseverado.

El portavoz ha advertido al Govern de que el problema de la vivienda "les pasará por encima" si no se hacen medidas urgentes. "La especulación debe ser la única expulsada, la única desterrada de este país", ha añadido. El segundo gran problema de las Islas, según el ecosoberanista, e el "inasumible" coste de la vida. Para hacerle frente, MÉS ha presentado una enmienda al nuevo Régimen Especial para fijar un precio máximo a la gasolina, que no supere en más de un 5 por ciento el precio en la Península.

"Vivimos en un sistema profundamente injusto y esto es lo que ustedes no quieren ver", ha reprobado, a la vez que ha hecho referencia al último informe de la EAPN, que cifra en 80.00 las personas en situación de pobreza extrema. La formación también ha reclamado, a través de otra enmienda al Régimen Especial de Baleares, un salario mínimo isleño. "Con el salario mínimo se puede malvivir en Cáceres, pero en Santanyí no te lo puedes ni plantear", ha señalado.

Igualmente, MÉS ha planteado que el Gobierno de España negocie con la Unión Europea un IVA del 15 por ciento de tipo general y del 5 por ciento reducido para el archipiélago.

PLAN A DIEZ AÑOS PARA REDUCIR EL TURISMO

Sobre la saturación turística, Apesteguia ha propuesto un plan a diez años para reducir el turismo a unas cifras mínimas, "avaladas por los informes del propio Govern", con el objetivo de llegar a los 13 millones de turistas. Así, ha reclamado políticas "valientes" de decrecimiento y diversificación, con un aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que permita destinar 120 millones de euros anuales al fomento de otros sectores económicos.

Según el portavoz, para lograr esta cifra es "indispensable" la cogestión de los puertos y aeropuertos. Sobre esta cuestión, ha reprochado al PSIB que el Gobierno de España haya aprobado el documento de regulación aeroportuaria con la previsión de más crecimiento en el aeropuerto de Palma. Por otro lado, MÉS ha propuesto aumentar la bonificación para las actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras, del 10 al 50 por ciento sobre los rendimientos de la venta de productos producidos en Baleares.

También ha reclamado que la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades para las inversiones en producciones cinematográficas, series, teatros y la actividad editorial sea 20 puntos más salto que la del resto del Estado y hasta 25 puntos si la actividad es en catalán.

Apesteguia ha criticado también en su intervención los "retrocesos" del Govern en materia lingüística y ha solicitado un plan de garantía de conocimiento del catalán en las empresas, con el que los trabajadores puedan dedicar una hora de su jornada laboral a estudiar catalán y que el Govern compense el coste de esta dedicación a las empresas que se acojan.