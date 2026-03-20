Alrededor de un millar de médicos recorren las calles de Palma para reclamar un Estatuto Marco propio

Unos mil médicos han participado este jueves en la manifestación que ha discurrido por el centro de Palma, convocada en el marco de la segunda semana de huelga que han secundado los facultativos para reivindicar la retirada del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y que se elabore uno específico de su profesión.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha organizado esta protesta que ha salido de la sede Colegio de Médicos de Baleares (Comib), ha seguido por el paseo Mallorca, la calle Jaume III, el paseo del Born y ha acabado frente a la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante la marcha se han escuchado consignas como "hora trabajada, hora cotizada", "no queremos un aplauso", "sin médicos, no hay sanidad" o "este estatuto, lo vamos a parar", además de exigir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Antes de empezar la movilización, el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y de Simebal, Miguel Lázaro, ha indicado que la huelga se debe a que la tramitación del Estatuto Marco ya se encuentra en el Consejo de Ministros, después de que García "rompiera las negociaciones en diciembre".

De este modo, ha pedido al Gobierno central que "sea responsable" y "escuche el clamor" de los sindicatos y los colegios médicos para que se siente a negociar, ya que ha avanzado que la huelga de parará cuando haya una "negociación real".

Lázaro justificado su reivindicación por un estatuto propio al alegar que el médico tiene una formación y especialidad "diferente", junto con "una gran responsabilidad", "guardias obligatorias" y jornadas de hasta "45 horas semanales".

Asimismo, ha mantenido que las guardias suponen unos cinco años de su vida laboral y ha reclamado que se paguen como horas extraordinarias. Otra de sus peticiones es que estas horas sean tenidas en cuenta en el cómputo de la edad de jubilación.

"La Administración tiene que cuidar a los médicos para que los médicos puedan cuidar a los pacientes, que para algo han estudiado Medicina y esto es lo que mueve el quehacer de los médicos", ha señalado.

Para representante sindical, García estaría "condicionada" por haber llegado a un pacto con otros sindicatos, de modo que si se reúne de nuevo con el comité de huelga se "enfrentaría a ellos".

Por estos motivos, ha delegado la responsabilidad en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha considerado que, ante el impacto de la huelga, debería "obligarle a negociar".

En cuanto a la repercusión de la huelga, ha destacado que se ha hecho una petición al Govern para que el sueldo que se les descuente, se pague con peonadas a los médicos para atender a los pacientes afectados.

El presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Carles Recasens, ha tomado la palabra al acabar la movilización, para reprochar al Gobierno que les haya intentado "separar" y "desacreditar" y ha defendido que esta huelga es por la "dignidad" de los médicos y por "justicia".

La representante de los estudiantes de Medicina de la Universitat de les Illes Balears Sol Sánchez ha reivindicado que los estudiantes "no quieren heredar precariedad" pero que quieren "trabajar en España con condiciones dignas" y en una sanidad pública "fuerte".