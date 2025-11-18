Alcampo impulsa la magia de la Navidad con su nueva campaña solidaria “JUGUETES PARA TOD@S”

Alcampo ha puesto en marcha la XXII edición de su campaña solidaria “JUGUETES PARA TOD@S”, una iniciativa que cada año moviliza a clientes, trabajadores y entidades sociales para que niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad puedan vivir la magia de la Navidad y puedan tener un regalo que disfrutar.

La campaña estará activa hasta el próximo 20 de diciembre en 73 centros de la compañía en toda España, donde los clientes podrán depositar juguetes nuevos1 en los espacios habilitados a la entrada de las tiendas. En Mallorca Alcampo tiene su hipermercado físico en el hipermercado que lleva el mismo nombre en Marratxí.

Este año, Alcampo reforzará su compromiso con la campaña mediante una contribución valorada en 25.000 euros en juguetes, que se distribuirán entre los centros participantes. Al fi nalizar la campaña, las donaciones se harán llegar a las entidades sociales colaboradoras, encargadas de su entrega a las familias en situación de vulnerabilidad.

DOS DÉCADAS DE SOLIDARIDAD

Desde su lanzamiento en 2003, la campaña se ha convertido en una cita social señalada para Alcampo y para las comunidades en las que opera. En 2024, la campaña cerró con más de 7.500 unidades donadas, gracias a la participación de clientes y al esfuerzo de los equipos de tienda y las organizaciones colaboradoras en 75 centros. Y desde su puesta en marcha hace más de dos décadas, la campaña ha permitido entregar más de 1.160.000 juguetes.

La iniciativa cuenta también con la participación activa de personas voluntarias, tanto de las entidades sociales como de los equipos de Alcampo para informar y sensibilizar sobre el propósito de la campaña. Estas acciones se canalizan, entre otras vías, a través de jornadas de voluntariado, puestas en marcha en 2018, que han contado desde entonces con más de 12.000 colaboradores y colaboradoras.