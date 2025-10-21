El aeropuerto de Palma recupera poco a poco la normalidad tras la niebla, aunque seguirán los retrasos

El aeropuerto de Palma recupera poco a poco la normalidad en la operativa después de que los bancos de niebla sobre Mallorca hayan provocado desde primera hora de este martes retrasos generalizados.

Fuentes de Aena han explicado a Europa Press que aunque la instalación aeroportuaria está recuperando paulatinamente la normalidad, los procedimientos por baja visibilidad activados a primera hora provoca que las demoras se vayan acumulando a lo largo de la jornada.

La afectación de la niebla al tráfico aéreo ha tenido consecuencias también en la sesión del pleno del Parlament de este martes. El episodio ha provocado retrasos en las llegadas de varios diputados, lo que ha obligado a modificar el orden de las preguntas de la sesión de control a los miembros del Govern.