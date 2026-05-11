El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi es expulsado del juicio

LEER MÁS El juicio contra el acusado de asesinar a golpes a su suegra sigue este lunes con las primeras declaraciones

El presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares ha expulsado este lunes de la sala al acusado de asesinar a su suegra en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024. El incidente se ha producido al inicio de la vista oral, cuando el hombre ha pedido la palabra para alegar indefensión por no haberse resuelto a su favor su solicitud de cambio de abogado de oficio.

El magistrado le ha recordado que esa petición ya había sido desestimada y que podría hacer sus aportaciones el miércoles. Al advertirle de que sería expulsado si seguía hablando, el acusado se ha puesto en pie, lo que ha obligado a los agentes que lo custodiaban a sujetarlo físicamente. El presidente ha ordenado entonces su salida de la sala y el juicio ha continuado sin él durante unos diez minutos, hasta que el acusado ha regresado bajo la condición de permanecer en silencio.

El acusado está procesado por asesinar a golpes a su suegra, de 74 años. La Fiscalía reclama 20 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que la acusación particular solicita prisión permanente revisable. El juicio arrancó el pasado viernes y está previsto que concluya a lo largo de esta semana.