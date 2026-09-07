El PP acusa al PSOE de ir contra los intereses de Baleares ante la negativa del Gobierno a tramitar en el Congreso la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares

Además, la presidenta del Govern ha asegurado que les preocupa la referencia del Gobierno a que la ley balear afectaría a la actividad inmobiliaria vinculada al aeropuerto, y ha pedido explicaciones sobre a qué se refiere, criticando la incoherencia, ha dicho Prohens, y que la secretaria de Estado de Turismo y candidata socialista al Govern, Rosario Sánchez, no se haya manifestado al respecto.

Por otra parte, la presidenta de los populares ha afirmado que pidió información el pasado viernes sobre los informes de llegadas de migrantes a las Islas que reveló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin obtener respuesta. Por ello, ha añadido que pedirá este lunes la comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para que explique de qué información dispone y qué medidas se han adoptado ante los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado citados por el presidente del Ejecutivo central.

Prohens ha subrayado que el PP está "muy preocupado" ante la crisis migratoria en Baleares tras la mención de los informes por parte de Sánchez y ha hecho hincapié en que las llegadas de migrantes "no solo se mantienen sino que crecen". En palabras de Prohens, este fin de semana ha sido "crítico" en cuanto a la llegada de pateras a las costas del archipiélago con la arribada de más de un centenar de migrantes y también con el hallazgo de dos cuerpos en el mar.

Según ha dicho, esta situación "genera una preocupación" entre la ciudadanía que el PP comparte. Igualmente, ha criticado que el Govern no tiene "ninguna información" sobre estas llegadas: "No sabemos quién viene, de dónde, cuántos y por qué".

Por último, Prohens ha puesto en valor el cumplimiento del 95 por ciento, ha dicho, de las 400 medidas del programa del PP para esta legislatura en las diferentes instituciones donde gobierna, bajo el lema de campaña 'Dit i Fet'.