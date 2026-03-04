Abre en Palma el primer centro de bienestar neuroemocional y antiestrés de Baleares, HINC

Baleares incorpora un proyecto sanitario pionero con la puesta en marcha de HINC, una clínica centrada en la salud neuroemocional y el estrés sostenido. El centro ha comenzado a funcionar a mediados de febrero y está ubicado en la calle Francesc Martí Mora 90, en Palma.

La propuesta de HINC parte de una premisa: el bienestar se construye desde el sistema nervioso y el estado emocional, y no solo con tratamientos dirigidos a aliviar síntomas. El método de trabajo arranca con una analítica completa y una evaluación clínica detallada, física, hormonal y emocional, para diseñar un plan individualizado, con seguimiento médico y criterios de medicina funcional e integrativa.

La clínica está cofundada por la doctora Alena Ruiz Cámbara, especialista con experiencia en urología, suelo pélvico, salud hormonal y medicina funcional, que asume la dirección médica del proyecto. Aporta una trayectoria desarrollada en centros de referencia internacionales y en distintos dispositivos asistenciales de Mallorca, tanto públicos como privados. Como cofundador figura también el empresario mallorquín Toni Mir, que contribuye con su experiencia en gestión y entornos empresariales de alto nivel al diseño de procesos, estándares de calidad y experiencia del paciente.

Un nuevo modelo de cuidado

HINC se distancia del modelo de clínica convencional y de los espacios genéricos de bienestar. Su funcionamiento se apoya en tres pilares: profundidad clínica, personalización real y acompañamiento continuo. Cada caso se analiza de forma global para definir prioridades y diseñar un plan ajustado a la historia y a la evolución de cada persona, sin protocolos cerrados ni tratamientos estándar.

El centro integra, además, tecnología y aparatología de última generación como herramienta dentro del método, con un enfoque no invasivo y explicado al paciente. Entre las soluciones disponibles figura Exomind, un dispositivo extracraneal orientado a favorecer la plasticidad cerebral y modular circuitos neuronales relacionados con el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo, dentro de un abordaje clínico global y personalizado.

Desde el centro subrayan que el objetivo es ofrecer un enfoque médico, riguroso y no invasivo que ayude a recuperar equilibrio, claridad mental y calidad de vida a personas que sienten que su cuerpo o su mente ya no responden como antes.