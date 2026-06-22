El 70% de las mujeres en situación de prostitución atendidas en Palma está en situación irregular

La irregularidad administrativa es la principal barrera que impide a las mujeres en situación de prostitución en Palma salir del circuito. El 70% de las 1.328 personas atendidas en 2025 por la Xadpep, la red municipal de atención a personas en entornos de prostitución, se encontraba sin papeles, lo que les cierra el acceso al mercado laboral, a la vivienda y a los recursos sociales básicos. Las entidades que integran la red, Casal Petit, Cruz Roja y Médicos del Mundo, ven en la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno central una oportunidad real de cambio.

El 97% de las personas atendidas eran extranjeras, el 92% mujeres, y el 68% llevaba menos de cinco años en la prostitución, lo que los técnicos interpretan como una señal de que el circuito no se detiene: siguen entrando personas nuevas al mismo ritmo que otras intentan salir. El 77% tiene además cargas familiares que mantiene con esos ingresos, la mayoría fuera de la isla. El Ayuntamiento de Palma financia el servicio con 195.000 euros anuales.

Las entidades han reclamado más recursos para eliminar las barreras que atrapan a estas mujeres: el precio de la vivienda en Mallorca, el estigma social en el acceso a servicios básicos y la falta de formación especializada en trata entre los profesionales que atienden a las víctimas desde el primer momento de la denuncia. En el 51% de los casos, además, las mujeres no tienen separación entre su lugar de residencia y el espacio donde ejercen la prostitución, una situación que los técnicos califican de "máxima vulnerabilidad".