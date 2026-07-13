Shilo Jackson apuesta por el proyecto del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2026-27.

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2026-27 sigue perfilando su plantilla añadiendo una nueva pieza a su plantel. Shilo Jackson, pívot de 2,06 de altura nacido en Indianapolis el 25 de junio de 2003, se incorpora a la disciplina del equipo de Álex Formento para reforzar el juego interior del equipo y seguir dando forma al equipo con el que el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma buscará consolidarse definitivamente en la Primera FEB tras su regreso la temporada pasada a la categoría.

Tras haberse formado en la Universidad de Texas A&M, en donde jugó siete partidos en la temporada 2023-24 con los Islanders de la universidad tejana con una aportación media de cuatro puntos, 3,3 rebotes y 0,4 asistencias en seis minutos de media por partido sumando minutos la temporada siguiente con 23 encuentros jugados con una media de 10,1 minutos por encuentro anotando 3,8 puntos, captutrnado 2,3 rebotes y repartiendo 0,3 asistencias, Jackson se incorporó el año pasado a la Universidad de Le Moyne jugando en los Le Moyne Dolphins, también de la Primera División de la NCAA disputando un total de 27 encuentros con una media de 30,1 minutos por partido en los que anotó 15,8 puntos, 8 rebotes y 2,1 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo y uno de los talentos a tener en cuenta de la liga.

Jugador versátil, Shilo Jackson aterrizará en el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma para disputar su primera temporada en el baloncesto español. Con la incorporación del de Indianapolis, el equipo de Álex Formento cuenta ya con Hugo Ferreira, Sergi Huguet, Jaume Lobo, Adrià Moncanut, Garmine Kande, Dorde Simeunovic y Osi Cerdà que se unen también a los ya renovados Xabi Beraza, Aless Scariolo y Lysander Bracey.