Pepe Laso "acepté un proyecto así por vivir en Mallorca "

Pepe Laso es feliz en Mallorca con 83 años. Llegó al Palmer Alma Mediterránea la pasada temporada con el objetivo de seguir disfrutando del baloncesto y del clima de la isla. Es el asesor deportivo del cuerpo técnico y no falla a ninguno de los entrenos para dar ejemplo a cada uno de los integrantes de la plantilla. No obstabte, es consciente que el club necesita una inyección económica y más recursos para dar un paso hacia delante. " Los ánimos están mal porque no estamos en un momento. Nos está costando arrancar. La aportación de los argentinos es más lenta de lo que pensábamos y estamos con dificultades. Conozco la trayectoria del club y el presidente me pido que colaborase con el club, como puedo vivir donde quiera soy un asesor aportando mi experiencia. Soy un hombre viejo pero no soy un anciano y vivo el día a día. Monto mi casa aquí y me la pago yo. El baloncesto me ha dado mucho y no necesito ayudas de nadie". Laso espera que el equipo salga de la situación en la que se encuentra con ocho derrotas en las nueve jornadas disputadas. Tiene plena confianza en el actual cuerpo técnico con Álex Pérez y Pau Tomàs a la cabeza." A equipo le falta que el crecimiento de jugadores que se esperaba más mejoren o el club tendrá que buscar soluciones reforzando el equipo. Este equipo entrena dos veces al día y estoy con todos. Yo quiero tener amigos treinta años más jóvenes, los de mi edad hablan de que el mundo era mejor antes. Estamos en un proyecto muy modesto y no sé los motivos. La afición no quiere pagar y las instituciones se mueven si va gente y los patrocinadores como Palmer lo hacen por pasión. Este club apuesta por un grupo joven y con muy pocas posibilidades económicas. En el club de hace tres años el dinero corría. Yo estoy muy feliz en Mallorca porque en la viva hay más cosas que el baloncesto. Me encanta la climatología y tengo una terraza con sol todo el año. Este proyecto en el 90% en otra ciudad no hubiese ido. Este año la competición es todos contra todos y creo que el equipo va a reaccionar. Sé que el club está buscando dinero en el fondo de los bolsillos. El campo necesita una ampliación urgente, más ancho, la estatura media ha aumentado".