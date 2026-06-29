Oliver: "Los precios de los abonos del Mallorca son vergonzosos"

El Moviement Mallorqunista vuelve a levantar la voz tras conocer que los abonos del Real Mallorca en segunda división serán entre 180 y 535 euros. Sebastià Oliver ha sido rotundo con su punto de vista tras conocer la decisión del club. "No puedes hacer este descuento. Me parece vergonzoso con el trato que ha recibido el mallorqunismo bajando a segunda división. Lo que tienen que hacer es recuperar afición bajando mucho más los precios"

Críticas a Diaz

Oliver sigue siendo muy crítico con la gestión del CEO de negocio, Alfonso Díaz. "Es mentira que no queramos reunirnos con Alfonso, nosotros no queremos reunirnos con Alfonso para que nos venda humo, queremos una reunión para que salgan cosas claras y no perder el tiempo"