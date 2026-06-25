Martí Munar: "El Mallorca nos ha comunicado que no tiene fechas para disputar el trofeo de S´Agricultura"

Martí Munar lamenta que el Real Mallorca le haya comunicado que no puede disputar el trofeo de S´Agricultura el próximo mes de agosto El director deportivo del Poblense trabaja con varias opciones como el Constancia, Baleares y Mallorca B por si la situación no cambia. "Recibimos una comunicación del Mallorca diciendo que no tenía fechas para disputar S´Agricultura en agosto. Inistimos y no tenían fechas libres. Seguramente buscaremos un rival para jugar en agosto. Es una lástima porque tenemos buena relación y creemos que el día que venían hacían mallorquinismo. Desde la distancia no lo entendemos y nos sabe mal"

Troya

Martí Munar lamenta que Óscar Troya después de 10 años en el club haya apostado por jugadores como Nofre Riera, Payeras y que la entidad blanquiazul hay presentado oferta por el guardameta Sabater. "Molesta y consideramos que es un entrenador que hemos tratado muy bien y molesta un poco que hagas daño a un club donde has estado 10 años"